La Fira Singular de Cultura Artesana: una trobada entre ofici, territori i creació contemporània

Demà dissabte, el petit nucli rural de Copons tornarà a obrir els baixos de les seves cases per acollir la Fira Singular de Cultura Artesana, una proposta que convida a viure l’artesania com a expressió cultural i creativa, en diàleg amb la memòria i el paisatge del territori.
La fira reunirà 17 artesanes i artesans d’ofici que mostraran i posaran a la venda peces úniques i originals. Els visitants hi podran descobrir 11 disciplines artesanes —de la pintura en seda al vitrall, passant pel cuir, la ceràmica, la joieria o la fotografia artesanal— i conèixer de prop els processos de creació que hi ha darrere de cada obra. A més, d’un programa de cultura artesana amb activitats durant tot el dia.
Entre els participants hi ha Artesania Antonia Martín, Barrina {Artesania de la llana}, Blanca Makani, Blu Tròpik, Caliu de Feltre, Cesc Oliveras, Desedamas, Emiliano Roca Lutier, Espai del Vidre, La Bicha Creativa, Les Os de Vidre – Paloma Somacarrera, Montserrat Carafí Ferrer, Naturalfelt, Nubuckcuir Leather Bags, In Essentia, Zocaso Bag i Rojo Tierra.
Una experiència per viure la cultura artesana
La Fira Singular proposa una immersió en l’univers dels oficis, amb un programa d’activitats que combina mostra, creació i reflexió. Al llarg del dia es duran a terme tallers artesanals i infantils. Totes les activitats són gratuïtes, i algunes requereixen inscripció prèvia.
La programació inclou propostes diverses que permeten endinsar-se en el món de l’artesania des de múltiples mirades. L’exposició “Entre mans i ànima” mostra peces que revelen el vincle íntim entre creador i creació. També s’hi podrà seguir una ruta cultural guiada per descobrir la història i el passat tèxtil de Copons i gaudir de la projecció del documental Artesans del Temps, una producció d’Artisania que recull testimonis d’artesans i artesanes del territori. Al llarg del dia es duran a terme tallers artesanals i infantils, demostracions i accions participatives que conviden el públic a experimentar amb tècniques com la cianotipia, el nuno feltre, la ceràmica o l’estampació botànica. També hi haurà espais per a la divulgació i la conversa sobre els oficis, els materials i la seva vigència en el context contemporani. La jornada culminarà amb un concert de cloenda, a les 20 h, a càrrec del músic i lutier Emiliano Roca, que oferirà una peça íntima per a contrabaix sol.
Al llarg del dia, el públic també podrà gaudir de propostes gastronòmiques locals amb esmorzars, vermuts, dinars i berenars al centre del poble.
L’artesania com a transformació cultural i social
La singularitat de la fira rau en la seva ubicació i en la complicitat del veïnat, que obre les portes dels baixos de les seves cases per acollir els artesans, un patrimoni arquitectònic que es converteix així en escenari de creació i diàleg.
La Fira Singular de Cultura Artesana és una iniciativa d’Artisania, en el marc del projecte Anoia en Transició del Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Copons, amb el suport dels municipis del Bruc, la Llacuna i Sant Martí de Tous, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). També compta amb la col·laboració del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia i d’Anoia Patrimoni.
Consolidada com una cita imprescindible per als amants de la cultura artesana, la Fira Singular reivindica la ruralitat com a espai de creació i posa en valor la qualitat, l’autenticitat i la perdurabilitat de l’ofici fet amb les mans i amb l’ànima.