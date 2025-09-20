De la farmaciola de viatge a la farmaciola casolana

Les vacances, el temps de lleure, el viatge preparat al llarg de l’any, el temps al poble, els somnis de les nits d’estiu… si són de profit també fan fàcil la tornada a les rutines i a conviure amb el sostre habitual. La farmaciola de viatge és un recurs clàssic que tots preparem abans dels grans viatges. De fet, a les farmàcies sol ser habitual les consultes sobre quelcom relacionat amb aquest gran viatge.
Per una altra banda, la gent sol revisar les farmacioles casolanes de forma més freqüent en tornar de vacances, com un mètode per posar les coses a punt per començar amb tot al seu lloc. Això motiva que aflorin una sèrie de medicaments de poc ús o caducats. Els consells bàsics que donem per a la farmaciola de viatge tenen translació fàcil als problemes de salut que d’entrada podem considerar autolimitats. I, per tant, és lògic incorporar-los a la farmaciola de casa.
Però amb el temps acostumem a guardar la resta de tractaments que ens recepta el metge i que no s’acaben; i faciliten un cert desgavell, si no hi ha control.
Decàleg per a la bona governança de:
La farmaciola casolana
- Guardeu els medicaments i productes sanitaris en els seus envasos originals.
- Reviseu periòdicament el bon estat i les caducitats i amb un ordre lògic.
- Manteniu els medicaments de prescripció separats de la resta.
- Assegureu-vos que els més menuts no faran un mal ús de la farmaciola.
- Assegureu-vos un fàcil accés als materials de primeres cures.
- Escolliu productes que siguin fàcilment reconeixibles pels membres de la família.
Apreneu en condicions òptimes el normal funcionament dels aparells biomèdics que considerem. Molt important el termòmetre (temperatura òptima 36.5 a l’aixella).
- Preveieu les necessitats o la reposició de medicaments per al dolor amb una certa antelació per aprofitar el benefici del descans al matí o en arribar a casa, abans de trucar al metge.
- Els productes d’ús més habitual en cada cas: diarrea i fibres reguladores i sals minerals; estrenyiment i supositoris de glicerina o laxants osmòtics. Guardeu la reposició a la farmaciola i els d’ús freqüent en el lloc adequat.
- Respecteu la informació que ens facilita el prospecte, o des de la farmàcia o infermeria per a símptomes autolimitats d’entrada.
És útil ajustar les dosis al temps que disposem per descansar ja que potenciem els tractaments. En altres casos pot ser a la inversa, fer el tractament ajustat a l’obligació o compromís que tinguem, ja sigui un examen, un viatge o tenir cura d’un altre familiar.
En fi, la vida és incerta; i davant d’ella cal tenir una actitud positiva i si més no d’explorador, no sabem mai amb què ens podem trobar.
Per acabar, sempre trobarem alguna dita de les nostres àvies que ens pot ajudar a moure fitxa: “Després de dinar, ni estar dret ni passejar.”