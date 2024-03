Es repeteixen els actes incívics al Parc de Valldaura: tallen 17 arbres amb una radial

Un succés semblant es va viure fa uns mesos, concretament al desembre, quan també es van talar sense raó aparten els 17 arbres del Parc

Aquest matí els veïns del barri de Fàtima i d’Igualada, s’han llevat amb una sorpresa molt poc agradable: 17 arbres del Parc de Valldaura han quedat destrossats amb una radial. Un succés semblant es va viure fa uns mesos, concretament al desembre, quan també es van talar sense raó aparten els 17 arbres del Parc.

A hores d’ara, encara s’investiga qui o quins van ser els culpables de la primera destrossa del Parc de Valldaura, i tampoc es coneix els culpables de la talada d’aquesta nit.

Avui, mentre els serveis de neteja i els operaris de Grup Àuria netejaven la zona, una trentena de persones que fan ús del Parc miraven amb tristesa i una gran decepció l’estat del seu estimat racó. La majoria d’ells, són membres del Club Petanca Fàtima, i fan ús gairebé diàriament de les instal·lacions del Parc de Valldaura. El president del Club, el Fernando, declara que “aquí sempre estem en harmonia, i mai tenim problemes.” Fernando afegeix que “això és obra d’algú que no vol que gaudim del parc i busca el prejudici de la gent que venim sovint”.

Un altre dels homes que contemplava l’escena, i veí d’Igualada explica a La Veu que no entén “qui pot ser tan mala persona per destrossar els arbres que no fan mal a ningú.” Un altre dels habituals del Parc Valldaura, declarava enfadat que “aquestes accions són intolerables i que no es poden permetre més”. Aquest, recorda que “la primera vegada va ser molt greu”, i remarca que “una segona, és una vergonya.”

L’Ajuntament d’Iguala investiga qui pot ser l’autor o autors d’aquest fet, que es repeteix per segona vegada, i és inacceptable.