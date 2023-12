Destrossen i talen 17 arbres del Parc de Valldaura

Publicitat

El Parc de Valldaura d’Igualada s’ha llevat aquest matí amb una imatge desastrosa, algú o alguns individus han talat i destrossat 17 arbres.

La notícia ha estat publicada per l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, al seu compte oficial de X. El batlle ha denunciat el fet com “un acte intolerable i que no té cabuda a la ciutat amable, verda i respectuosa que volem.”

El consistori ha pres mesures davant d’aquesta situació i ha denunciat els fets. Castells espera que es localitzin els culpables.

Al mateix fil de l’alcalde, un usuari afegeix una imatge on també es poden veure parets de l’edifici de Les Comes destrossades.

