Entrevista a Octavi Domingo, del Celler de Ca L’Enric del Bedorc de Piera

Sou un petit celler, però, com definiríeu el vostre projecte? Quina és la seva història?

La finca i la masia de Ca l’Enric es remunta al segle XII. Al llarg de la història i en el decurs dels anys, el que en el seu moment va ser una terra rica dedicada a la vinya i a l’olivera ha esdevingut una activitat mal remunerada i a mans de les grans companyies vitivinícoles.

Nosaltres pretenem tornar a posar en valor aquestes petites finques amb les seves masies. Creiem que és en aquests petits espais on es pot recuperar l’essència de la producció vinícola. No es pot perdre el llegat i el saber de tantes generacions dedicades al cultiu de la vinya. Aquest llegat ha passat de pares a fills a través de vàries generacions que han portat amb el seu saber i ofici tota la finca.

Heu deixat de vendre a grans cellers per a fer el vostre propi vi?

No. Continuem venent part del raïm a celleristes. Nosaltres només fem servir el raïm de les vinyes més velles ja que donen produccions escasses de gran qualitat.

El vostre producte és molt artesà, quantes ampolles produïu a l’any?

Ens aquests moments estem produint entre 3.000 i 4.000 ampolles l’any, cosa que ens permet mimar el procés. Cada any el nostre vi és diferent, és l’expressió de l’anyada, ja que les condicions climàtiques varien a cada collita.

El vostre cultiu és ecològic, teniu pensat anar avançant cap a l’ecologia o cap a una producció més sostenible?

Totes les vinyes i oliveres de la finca estan certificades com a producció ecològica des de l’any 2015. Realitzem els tractaments específics per aquest tipus d’agricultura. Procurem un rendiment per hectàrea baix, cosa que afavoreix la qualitat i la salut del cep.

En aquests moments estem iniciant el procés de certificació pel Celler ja que tots els processos que realitzem ja són naturals i amb la mínima intervenció.

Una de les varietats que esteu produint és el Sumoll blanc. Què el fa tan especial? L’Anoia és terra de Sumoll?

A l’Anoia i al Penedès havia estat una varietat força habitual. En plantar varietats pel cava es van arrencar les vinyes de sumoll blanc i negre així com d’altres varietats, però a l’Anoia n’han quedat petites parcel·les d’aquesta varietat.

En aquests moments que es busca la diversitat per afavorir la riquesa vegetal així com també productes més originals i autèntics nosaltres estem recuperant vinyes de Sumoll.

A la Conca hi ha una Associació de Petits Viticultors que estan fent una tasca meritòria en aquest sentit. Des del punt de vista sensorial, el Sumoll Blanc té una acidesa mitjana, certa mineralitat amb aromes de fruita blanca i amb un record cítric i herbaci.

Esteu a punt de treure l’ancestral. Què és?

El vi ancestral és un vi escumós de producció natural. En els ancestrals no s’hi afegeix sucre com en el cava, ja que en collir-lo més madur el raïm conté més sucre. Es posa en ampolla a mitja fermentació i es deixa que acabi de fermentar a l’ampolla, on el sucre que hi queda es converteix en gas carbònic i alcohol.

Els sediments de la fermentació s’han de desgorjar i en aquest cas es reomple amb el propi vi sense afegir-hi sucres ni llevat. El resultat és un vi escumós, fresc i que ens mostra tot l’aroma i personalitat de la varietat.

Sou un dels productors que va apostar des del principi per a Mercat de Casa. Què en penseu del seu projecte?

Hi ha un munt de petits productors locals que estan treballant a un gran nivell i que afavoreixen el manteniment del nostre espai natural. Mercat de Casa ens dona visibilitat i ens ajuda a arribar al consumidor de casa nostra. Realment, els estem molt agraïts.