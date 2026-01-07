Enquesta | Estàs satisfet/a amb l’actuació del teu ajuntament el dia de la nevada?

Un article de
7 de gener de 2026

Estàs satisfet/a amb l'actuació del teu ajuntament el dia de la nevada?

La nevada generalitzada que va emblanquinar l’Anoia el passat 5 de gener al matí no va provocar afectacions greus, però durant el matí es van tallar alguns carrers en diferents municipis de la comarca, arribant a acumular-se de forma important i impedint la circulació. La neu va començar a fondre’s des de primera hora de la tarda, sense causar més problemàtiques.

És per això que aquesta setmana us preguntem…

Estàs satisfet/a amb l'actuació del teu ajuntament el dia de la nevada?

