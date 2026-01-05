Nevada generalitzada a l’Anoia | Informació de servei minut a minut

La neu ha arribat de forma generalitzada a l’Anoia durant la matinada i les primeres hores del matí del dilluns, 5 de gener, a poques hores de l’arribada dels Reis d’Orient. Tot i que no es preveuen grans acumulacions de neu, en alguns punts de la comarca els flocs estan agafant, com és el cas de àmplies zones a l’Alta Anoia i punts elevats com La Llacuna o Miralles.
Acumulacions destacables a l’Alta Anoia
A Pujalt s’hi han acumulat 6 cm de neu (750 m d’altitud), mentre que uns metres més avall, a Calaf, la nevada ha arribat a acumulacions de 5 cm.
Al sud de la comarca de l’Anoia, a la Llacuna es registren uns 3 cm de neu a 600 metres d’altitud.
Carrers tallats a Igualada
A Igualada, la nevada està obligant a tallar els carrers Passatge Colomer, entre Passeig Verdaguer i Carretera de Manresa, i Carrer Santa Caterina, del carrer del Carme al passeig. També està tallat el carrer Carme Verdaguer, entre Ctra. Manresa i c/ Òdena
La neu complica la circulació en algunes carreteres
Des que la nevada s’ha itensificat en les primeres hores del matí es demana molta precaució a l’hora de realitzar desplaçaments. L’A-2 entre la Panadella i Igualada exigeix circular amb precaució per la presencia de neu i plaques de gel. També hi ha complicacions a la C-25 entre Calaf i Calonge de Segarra, amb un carril tallat i circulació intensa per una avaria.
Carreteres tallades a l’Anoia
El Servei Català de Trànsit ha informat que els primers vuit quilòmetres de la B-221 de Montmaneu està tallada en ambdós sentits, i els punts quilomètrics 0 i 2 de la BV-2204 de Santa Margarida de Montbui, també està tallada en els dos sentits per causa de la neu.
La C-37 entre Santa Maria de Miralles i Montbui/Ronda Sud també exigeix molta precaució per la rapidesa amb la qual s’hi està acumulant la neu.
La C-1412 a la zona de Calaf també presenta acumulacions de neu i s’ha de circular amb precaució. També hi ha acumulacions de neu en moltes carreteres locals, com ara a Bellprat o la zona de l’Alta Anoia.
Protecció Civil ha demanat precaució, sobretot en les zones a on el perill d’acumulació és més alt, i procurar tenir tot el material necessari en cas de desplaçament, com ara cadenes, dipòsit ple, abric i mòbil carregat.