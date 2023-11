Enfrontament polític a Vilanova del Camí per la pujada d’impostos

Publicitat

Aquest passat mes d’octubre l’Ajuntament de Vilanova del Camí va aprovar les ordenances fiscals per al 2024 amb dos punts significatius: l’actualització de l’IBI, del 3,4%, i la pujada del rebut de la recollida d’escombraries que s’incrementa en 56 € anuals, passant dels 119 als 175 € en total. Des del govern municipal, es va proposar que “per intentar minorar l’impacte d’aquesta pujada”, introduir un fraccionament del pagament en dos rebuts anuals de 87,50 € cadascun amb relació a la taxa d’escombraries.

L’oposició de l’Ajuntament de Vilanova va voler dir la seva i durant aquestes setmanes s’han manifestat en contra de les ordenances fiscals “i de la seva execució”. Per una banda, Vilanova365, en el ple, ja va votar en contra; els integrants de la formació consideren que aquesta pujada “és molt injusta cap a la ciutadania” i també que “el govern no ha tingut la flexibilitat que li permet la llei per esglaonar les pujades obligatòries imposades per la Unió Europea.” Davant d’aquesta situació, el grup municipal encapçalat per Vanesa Gonzàlez va presentar al·legacions en contra del ple i la pujada d’impostos. El comunicat que va presentar Vilanova365 -fa una setmana- expressava que “el govern ha actuat amb “una falta total d’empatia cap als vilanovins i vilanovines” i demanava “tornar als números de 2023.”

FEM Vilanova crema les xarxes socials

La polèmica no acaba aquí. Durant el ple, Marc Bernáldez de FEM Vilanova, va lamentar que “no s’havia pogut reunir amb l’equip de govern per negociar entre tots les ordenances fiscals.” L’agrupació FEM Vilanova també es va mostrar en desacord amb “una pujada generalitzada de les taxes”. Però encara n’hi ha més. FEM Vilanova va compartir a través de les seves xarxes socials una comparació entre les taxes d’impostos i els sous del govern entre 2022 i 2023. Segons FEM, “l’equip de govern ha augmentat la despesa en sous”.

Els veïns/es diuen prou

El rebombori polític ha continuat durant dies fins al punt que centenars de veïns i veïnes de Vilanova es van manifestar davant de la porta de l’Ajuntament, dilluns, en contra de la pujada d’impostos mentre se celebrava la sessió plenària extraordinària. La situació va ser semblant a la que es va viure a Igualada el passat 31 d’octubre. El Ple no es va poder celebrar en condicions a causa dels insults, crispació i crits per part dels manifestants. La situació es va complicar fins a tal punt que els agents van haver de desallotjar la sala de plens i els protestants van respondre de manera agressiva donant cops a la porta i llençant pedres.

Vilanova aprova les Ordenances Fiscals per al 2024 malgrat els vots en contra de l’oposició

La versió del govern

El govern municipal de Vilanova del Camí també ha volgut dir la seva compartint un comunicat “defugint de demagògies i mitges veritats que alguns partits intenten utilitzar per crear conflictes innecessaris.” Segons el govern de Vilanova les modificacions de les ordenances fiscals “no han estat preses a la lleugera i s’han basat en una anàlisi profunda de les necessitats financeres de la vila”.

La formació reconeix que la pujada d’impostos serà un “impacte directe en l’economia i en la vida quotidiana de molts ciutadans” però afirmen que les modificacions “han estat preses amb la responsabilitat de garantir el benestar de tots”. Al llarg del comunicat l’Ajuntament exposa els motius pels quals s’han dut a terme la pujada d’impostos.

En relació amb la taxa d’escombraries -que protagonitza la pujada més significativa-, el consistori justifica que la llei europea “obliga els ajuntaments a cobrar als ciutadans el cost real del servei de recollida d’escombraries.”

L’Ajuntament de Vilanova del Camí finalitza el comunicat amb unes declaracions molt contundents sobre les despeses municipals que “s’han incrementat més d’un milió d’euros en l’últim any”.

De moment, les ordenances fiscals de l’any vinent han quedat aprovades, veurem què passa amb les al·legacions presentades per part de l’oposició i les respostes dels vilanovins.

