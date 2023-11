Vilanova aprova les Ordenances Fiscals per al 2024 malgrat els vots en contra de l’oposició

L’Ajuntament de Vilanova del Camí aprova les Ordenances Fiscals per al 2024 amb dos punts significatius: l’actualització de l’IBI, del 3,4%, en consonància amb l’IPC de setembre i la pujada del rebut de la recollida d’escombraries que s’incrementa en 56 € anuals, passant dels 119 als 175 €. Pel que fa a la resta de les ordenances i preus públics s’han adaptat al cost del servei reflectint l’increment de despeses que ha experimentat l’Ajuntament.

El regidor d’Hisenda, Jordi Barón, va explicar al Ple que “l’Ajuntament ha experimentat en el darrer any un increment de despeses de prop d’un milió d’euros, prestant exactament els mateixos serveis municipals, degut principalment a l’increment del cost de la llum i el gas, així com de la prestació de la majoria dels serveis públics, i de la massa salarial dels treballadors municipals que ve regulat per l’estat”.

Barón assegura que des del govern han intentat fer front a aquesta situació evitant sobrecarregar fiscalment la ciutadania. Així i tot, les diferents lleis estatals han obligat a replantejar alguns impostos com la recollida de les escombraries o la bonificació dels abonaments de la piscina.

L’IBI s’actualitza en un 3,4%

L’IBI, l’Impost de Béns Immobles, s’ha actualitzat un 3,4%, en la mateixa línia de l’evolució dels preus al consum (IPC). Això suposarà, va explicar el regidor que el 50% dels rebuts d’IBI del 2024 es veuran incrementats entre 0 € i un màxim de 10 € l’any, i l’altre 45% dels rebuts patiran un increment d’entre 10 € i un màxim de 25 € l’any.

La recollida d’escombraries s’incrementa 56 € anuals

La recollida d’escombraries és la taxa que ha experimentat un increment més important, un 47%. Un increment, va explicar Jordi Barón, que no ha decidit l’ajuntament sinó que ve imposat per la nova llei de residus estatal, que obliga els ens locals a cobrir el 100% del cost del servei amb els rebuts de la ciutadania.

Barón va explicar al Ple que a Vilanova del Camí no s’havia pràcticament incrementat aquest impost des de l’any 2008 i ara es fa molt evident la pujada perquè l’Estat obliga a regularitzar les despeses entre aquest any i el vinent.

Per intentar minorar l’impacte d’aquesta pujada, des del govern municipal proposen introduir un fraccionament del pagament en dos rebuts anuals de 87,50 € cadascun. I també recorden que hi ha previst un sistema de bonificacions de l’impost per a les famílies nombroses i monoparentals, les persones jubilades i les famílies amb menor renta d’ingressos.

Des del govern també proposen augmentar la bonificació dels comerços que s’acullin a la recollida porta a porta del paper i cartó fins a un 30% amb la voluntat de minorar l’impacte de l’increment.

El preu de l’abonament estàndard de la piscina es rebaixa 5 €

Un altre dels impostos que es veuen afectats per una llei estatal és la bonificació dels abonaments de la piscina per a les persones empadronades al municipi. El govern ha plantejat una reducció del preu de l’abonament estàndard de 5 €, passant dels 60 als 55 €.

Pel que fa a la resta de taxes i preus públics, es va aprovar un increment del 5% del lloguer d’espais del Centre d’Innovació, “ja que aquest preu, que inclou el servei de subministrament elèctric, no s’ha modificat des de la posada en funcionament del centre” va explicar Barón.

Passa el mateix amb les tarifes de l’aparcament de la plaça del Mercat que no s’han modificat des de la seva posada en funcionament, el febrer de 2016. El preu de l’abonament s’actualitza i passa de 43 a 49,50 € mensuals. Així mateix, explica Barón, s’ha eliminat la primera mitja hora gratuïta “ja que era una mesura promocional per fomentar la seva utilització i, degut a la seva congestió, s’aconsella la seva retirada”.

Per contra, sí que es mantenen els tiquets de mitja hora gratuïta que reparteixen els comerços entre els seus clients com a eina de dinamització comercial.

Vilanova365 vota en contra de la pujada de taxes i impostos municipals

La formació encapçalada per Vanesa González va votar en contra de les Ordenances Fiscals del 2024. González es va mostrar “en contra de l’augment generalitzat de les ordenances fiscals”. Critiquen que la taxa de recollida de residus s’incrementi més d’un 40% en la proposta per 2024, mentre que l’IBI ho farà un 3,4%.

En paraules de Vanesa González, “estem davant d’una pujada que afecta fins i tot la taxa per contraure matrimoni, va des dels cursos de formació al Casal d’estiu i l’Esportiguay, a les taxes del cementiri”.

González també ha volgut destacar la desaparició de bonificacions com la primera mitja hora gratuïta al pàrquing municipal, un altre dels serveis que veuria incrementats els preus mensuals i anuals pels ciutadans que tenen una plaça assignada.

Tot i que des de Vilanova365 s’entén que hi ha taxes i impostos regits per una normativa supramunicipal, també es reclamava un acte de sensibilitat en tots aquells tributs que depenen directament de l’Ajuntament, un fet que segons la portaveu de V365, “no ha succeït en la proposta del govern”.

Des de la formació de Vanesa González també s’ha volgut destacar que, coincidint amb aquesta pujada, es dona la situació que “ens trobem amb una despesa elevada en càrrecs de govern, que aquest setembre s’ha situat en més de 16.000 € sense comptar el càrrec de confiança”.

FEM Vilanova vota en contra pel que consideren “una pujada generalitzada de les taxes”

Marc Bernáldez de FEM Vilanova va encetar la seva intervenció lamentant no haver-se pogut reunir amb l’equip de govern per negociar les Ordenances Fiscals del 2024. Assegura que eren conscients de la pujada de la taxa de recollida d’escombraries que ve marcada per una llei estatal, però creu que el govern hauria d’haver trobat solucions per reduir la pressió fiscal dels ciutadans i també dels comerços de Vilanova del Camí.

FEM Vilanova va mostrar el seu desacord amb el que consideren “una pujada generalitzada de les taxes” i van manifestar que els hagués agradat que la proposta del govern hagués estat la congelació de la resta de les taxes que queden subjectes a les competències municipals.