La veu del lector
Avís legal: La Veu de l'Anoia publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.
Envia una carta al director
Publicat a l'edició del periòdic del 29 d'agost de 2025

En memòria de Joan Llorach

Club Natació Igualada.- Ens ha deixat als 60 anys, en Joan Llorach, cap de l’Àrea Bàsica dels Agents Rurals de l’Anoia. Nascut a Pontils i resident a Igualada, va dedicar 37 anys de la seva vida al cos d’Agents Rurals, vetllant amb passió i compromís per la salut del territori i la protecció del medi ambient.
Amant de l’aigua, va transmetre aquest vincle a la seva família: els seus fills, nedadors del Club Natació Igualada, i la seva esposa, membre de la junta del Club, comparteixen amb ell aquest esperit vinculat a la natura i a l’esport. La seva pèrdua ha deixat un buit immens entre companys, amics i familiars, i són nombroses les mostres de condol rebudes. El seu record i el seu exemple romandran vius en tots aquells que vam tenir el privilegi de conèixer-lo.
Descansa en pau, Joan.

← Tornar a cartes

Et recomanem×
EsportRedacció