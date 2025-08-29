Club Natació Igualada.- Ens ha deixat als 60 anys, en Joan Llorach, cap de l’Àrea Bàsica dels Agents Rurals de l’Anoia. Nascut a Pontils i resident a Igualada, va dedicar 37 anys de la seva vida al cos d’Agents Rurals, vetllant amb passió i compromís per la salut del territori i la protecció del medi ambient.
Amant de l’aigua, va transmetre aquest vincle a la seva família: els seus fills, nedadors del Club Natació Igualada, i la seva esposa, membre de la junta del Club, comparteixen amb ell aquest esperit vinculat a la natura i a l’esport. La seva pèrdua ha deixat un buit immens entre companys, amics i familiars, i són nombroses les mostres de condol rebudes. El seu record i el seu exemple romandran vius en tots aquells que vam tenir el privilegi de conèixer-lo.
Descansa en pau, Joan.
En memòria de Joan Llorach
