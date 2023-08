Els veïns de Cabrera d’Anoia tallen la C-15 en protesta pels talls de l’aigua al municipi

Uns 150 veïns de Cabrera d’Anoia han tallat la C-15 per les restriccions d’aigua que estan patint des del mes de maig i per exigir que s’aportin els recursos necessaris per millorar el subministrament. En el municipi, l’aigua només raja de les 12 del migdia fins a les 5 de la tarda. En algunes llars, la situació es limita a tres hores.

Els manifestants han sortit de la plaça de l’Ajuntament i el tall s’ha efectuat a les 11.15 hores del matí. L’alcalde, Juan Manuel Díaz, i altres membres del govern municipal també s’hi han sumat a la demanda per reclamar a la Generalitat i a la Diputació de Barcelona que s’impliquin econòmicament en la millora de la xarxa.

El tall de circulació ha durat poc més de mitja hora i s’ha efectuat en ambdós sentits de la marxa. Amb aquesta acció la plataforma veïnal ha volgut mostrar el seu rebuig a una situació que diuen “és insostenible”. La intenció és continuar fent protestes com la d’aquest diumenge “fins que tinguem aigua a les nostres aixetes durant les suficients hores del dia”, diu l’Iván Saiz, un dels veïns.

En principi, les aixetes de Cabrera d’Anoia brollen aigua durant cinc hores al dia. Ara bé, en moltes cases només ho fan tres hores. “Fins que no s’omple tot el circuit d’aigua no ens arriba”, assegura l’Ivan. Una autèntica odissea organitzativa perquè ell i els altres veïns del municipi han hagut d’adaptar els horaris laborals a aquesta franja horària tan limitada.

Una altra preocupació que tenen és l’arribada de l’hivern. Aquestes setmanes han estat remullant-se amb galledes d’aigua, però amb l’entrada dels mesos més freds de l’any hauran d’escalfar l’aigua per dutxar-se. “Com feien els nostres avis”, diu l’Elisabet Carbonell.

La connexió amb la xarxa Ter-Llobregat, la solució

Segons l’alcalde de la localitat, Juan Manuel Díaz, la solució passa per la connexió amb la xarxa Ter-Llobregat. “Necessitem una subvenció per fer això, la connexió costa 1,8 MEUR”, assegura Díaz. El pressupost anual de Cabrera d’Anoia és d’1,5 milions.

Díaz diu que ja han presentat la memòria per optar a aquesta xifra de diners i que estan esperant que sigui aprovada. Ara bé, un cop això succeeixi els tràmits poden allargar-se de sis mesos a quatre anys