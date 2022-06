“Els tutorials d’Internet fan molt de mal a la restauració del patrimoni cultural”

Entrevista a Sara Berzosa Domingo, restauradora d’Ars Antiqua

Sóc Sara Berzosa Domingo, nascuda i resident a Igualada. Comparteixo la vida amb un arqueòleg, en Guillem. Soc conservadora- restauradora de béns culturals per vocació. Soc una romàntica i a vegades penso que he nascut a l’època equivocada. Reivindico el valor de la professió de restaurador per mantenir el Patrimoni cultural del nostre país. Ho resumiré en aquesta frase de l’escriptor Freeman Tilden, “A través de la interpretació, la comprensió; a través de la comprensió, la valoració; a través de la valoració, la protecció”. Si no entenem ni valorem una cosa, com vols que la protegim?

Quan una peça deixa de ser un trasto vell per convertir-se en antiguitat?

Oficialment, quan la peça té 100 anys o més.

Quina mena de peces fem restaurar?

M’arriben des de les típiques figures religioses de tota la vida, mobles antics heretats, col·leccions d’obres d’art… Sempre són peces a les quals la gent els té estimació.

Què és el més important per conservar en bones condicions un quadre?

La temperatura constant. Si pateix canvis bruscs de temperatura i humitat, la pintura es degrada molt.

Ha passat alguna vegada que et porten un quadre a restaurar pensant que és una obra important però es tracta d’una imitació sense valor?

Ho he vist especialment en icones russes que algú fa anys va comprar en un viatge i quan s’ha analitzat són una postal amb aplicacions.

En quina especialitat et sents més còmoda?

En la pintura, però em porten tota mena de peces i col·leccions. Cada feina és un repte que m’obliga a reciclar-me contínuament. A Catalunya tenim un gran Patrimoni i cada branca requereix una bona especialització.

Fa un temps vares treballar en la restauració de l’Església de la Soledat.

Vam restaurar el baldaquí, el conjunt escultòric i la Mare de Déu, els marbres i la pedra. Només resten per restaurar els confessionaris, d’estil neogòtic. La imatge de la Mare de Déu és l’escultura més gran que he restaurat mai. L’any 77 la varen enguixar i la repintaren pel damunt. Vaig treure tots els afegits per recuperar la policromia i forma originals.

Feia molt temps que no s’havia tocat l’Església?

L’any 1977 s’hi va fer una remodelació on es va repintar tot, Mare de Déu inclosa, tapant les policromies i tot el que s’havia fet els anys 40, perquè durant la guerra l’església es va utilitzar com a garatge. Sense el treball de mossèn Massana l’església de la Soledat ja seria a terra. És feta amb pedres de riu i necessitava una restauració urgent. La professió de conservador restaurador existeix des de l’any 1972, fins aleshores les restauracions ( i algunes, encara ara…) les feien els pintors i els decoradors.

A Catalunya hi ha bons restauradors?

Hi ha bons restauradors però també hi ha molt d’intrusisme que malmet el patrimoni que toca. La moda dels tutorials d’Internet fa molt de mal, perquè es fan actuacions irreversibles. Espanya és vista a l’estranger com el país còmic, el famós Ecce homo genera burles pel tracte que es dona al Patrimoni. La professió de restaurador no està valorada i no hi ha gaire consciència que l’art s’ha de protegir. A la resta de països es valora molt el Patrimoni que tenen.

A Ars Antiqua també hi fas classe.

Ofereixo la possibilitat que la gent pugui restaurar les seves peces. És una forma didàctica de promoure la cultura Patrimonial i donar a conèixer les tasques pròpies d’un conservador- restaurador alhora que l’alumne s’enriqueix conservant peces que tenen un alt valor sentimental. He tingut alumnes que són a punt de convertir-se en restauradors.

Ars Antiqua, aquest mes de juny compleix divuit anys.

Fa divuit anys, quan ja en tenia vuit d’experiència restaurant peces, vaig fundar Ars Antiqua. Tot i ser una empresa igualadina, una part important de l’alumnat i de les feines que tinc, són de fora.

Treballes per a Museus?

Sí, i per altres institucions de caràcter cultural.

Aquest any Igualada és Capital de la Cultura i la restauració i conservació és cultura. Hi participes?

No. Tenia una proposta per a la realització d’una restauració en directe però a les bases del procés participatiu excloïen explícitament la presentació de propostes de restauració. No descarto fer-ho més endavant en un altre àmbit i amb altres obres.