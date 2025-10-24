Els panellets: la dolça tradició de Tots Sants que sobreviu a Halloween sense passar de moda

Quan s’acosta Tots Sants, les pastisseries omplen els aparadors de colors, olors i petites temptacions en forma de panellets. Una tradició que ve de lluny —amb arrels al segle XVIII— però que avui continua viva, reinventant-se cada any per seduir també les noves generacions.
Els clàssics de pinyons, o ametlla mai fallen, però les versions modernes han portat un aire fresc a la festa: coco (estimat i odiat a parts iguals), xocolata negra i sal, fruites exòtiques, pistatxo o fins i tot creacions veganes i sense sucre, per fer accessible la tradició a tothom.
Aquesta fusió entre la tradició i la innovació ha convertit els panellets en molt més que una dolçor d’una sola nit: són un símbol de com el passat pot reinventar-se amb gust de futur.
I és que, més enllà del seu sabor, els panellets són l’excusa perfecta per reunir amics o família a la cuina, arremangar-se i enfarinar-se les mans. L’aroma de l’ametlla torrada i la dolçor del sucre glacé creen records que tornen al nostre cap cada tardor.
A Igualada i la comarca de l’Anoia podem tastar la tradició de Tots Sants amb panellets artesans elaborats a les següents pastisseries, on podeu reservar lots de panellets i trobar de diversos sabors i colors: