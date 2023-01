El Tortell de Sant Antoni, el dolç per gaudir el diumenge dels Tres Tombs

Aquesta setmana celebrem la diada de Sant Antoni Abat, com diu el refrany “Dels sants del gener, Sant Antoni és el primer”. El Sant és considerat patró dels animals, dels pagesos i dels traginers.

Antoni Abat va ser un anacoreta i sant d’origen egipci. Procedent d’una família apoderada, en quedar-se orfe va repartir la seva fortuna entre les persones més necessitades i va iniciar una vida d’ermità. Amb els anys va esdevenir patró dels animals per la seva representació amb un porc als seus peus. La història explica que el porc simbolitza els dimonis que Sant Antoni era capaç de sotmetre. Tanmateix, una de les moltes llegendes del patró és que sovint trobava animals malalts i gràcies a la seva benedicció es curaven.

Si més no, aquestes històries de Sant Antoni i la festa dels Tres Tombs són conegudes i les relacionem tradicionalment amb cavalls, misses i diversos actes, que precisament, a la nostra comarca, i sobretot a Igualada són ben marcats al calendari.

Com no podia faltar, una celebració com la del 17 de gener també té el seu menjar emblemàtic: es tracta del Tortell de Sant Antoni. És un dolç semblant al tortell de Reis i es menja, generalment, el diumenge dels Tres Tombs.

És un tortell de forma d’anella de pasta de brioix o pasta fullada que podem trobar amb tota mena de farciment: des del més tradicional, massapà, fins a trufa, nata, crema, cabell d’àngel. Els més originals es presenten en forma de ferradura. A diferència del tortell de Reis, aquest no sol tenir fruita confitada.

Sovint conté dues sorpreses a l’interior: una fava seca i una figureta d’un animal o un picarol. Antigament, la fava augurava sort en les properes collites a qui la trobava. Ara, qui la troba haurà de pagar el tortell de l’any vinent.

Si tu també vols gaudir del Tortell de Sant Antoni pots reservar i comprar els millors a la pastisseria Fidel Serra. Recorda que les postres no han de faltar mai en les celebracions!