El Rec.0 tanca l’edició superant les xifres d’assistència i de vendes respecte a l’any passat

Aquest dissabte al vespre han tancat portes les 63 fàbriques de curtits reconvertides en pop-up stores durant els quatre dies del Rec.0, el festival de pop-up stores de moda més gran d’Europa. El centenar de marques de moda que han venut els seus estocs al Rec es mostren molt satisfetes de les xifres de vendes, que s’han vist afavorides per l’arribada del fred d’aquests darrers dies. A l’espera de tenir el còmput de vendes definitiu, l’organització preveu que hauran estat al voltant de 200.000 mil les peces venudes en aquesta 25ena edició de Rec.0, una xifra que supera el nombre de peces venudes a l’edició de novembre de 2022, quan les temperatures encara no havien baixat tant com enguany.

Pel que fa a les xifres d’assistència, es calcula que s’ha superat el nombre d’assistents de les passades edicions: més de cent mil persones han assistit a aquesta edició de tardor del Rec, amb puntes de màxima afluència de visitants el dia d’obertura –dimecres 8- i aquest dissabte dia 11, amb un temps assolellat que ha portat riuades de gent al Rec.

Com en anteriors edicions, al Rec.0 s’hi ha pogut trobar disseny emergent i alternatiu amb grans marques de moda consolidades com són Adidas, Levi’s, Textura, Munich, Pepe Jeans, Nike, New Balance, Converse o Puma, que escullen el Rec.0 per la seva venda presencial d’estocs. L’organització fa un bon balanç del nou espai Rec Imperdible, que ha concentrat al segon pis del Museu de la Pell les marques de moda sostenible, l’espai 080 Barcelona Fashion, xerrades, tallers de recuperació de roba usada i el Mercat d’Intercanvi Rec.0, que ha aconseguit intercanviar 10.000 peces en dos dies (divendres i dissabte), per sobre del nombre de peces intercanviades a la passada edició de maig. L’altra gran novetat d’aquesta edició, la nova pop-up la Pell del Rec ubicada a l’Adoberia Bella, també ha rebut una molt bona acollida, i les marques i artesans de pell han manifestat la seva voluntat de repetir l’experiència en les properes edicions.

Durant quatre dies, el barri industrial del Rec d’Igualada s’ha omplert de vida convertint en realitat l’eslògan d’aquesta edició “Viu al Rec” que, convidava a gaudir del festival que ha aplegat moda, cultura, gastronomia i patrimoni industrial i, alhora, a reivindicant un canvi d’usos a un pla urbanístic que el preservi i l’ompli de vida durant tot l’any.

