El PSC dona de baixa a Teo Romero i inicia la renovació del seu projecte per Montbui

El PSC-Anoia s’ha pronunciat aquest dimarts sobre la sentència que condemna l’exalcalde socialista de Montbui, Teo Romero, a 2 anys de presó i 4 d’inhabilitació per malversació de fons públics. En un comunicat, la formació anuncia que ha donat de baixa del partit a Romero, després que ja estigués suspès de militància abans d’iniciar-se el judici.

Des del PSC-Anoia lamenten que “amb la sentència queda en entredit l’ètica més estricta que ha de regir la gestió pública, a la qual els socialistes ens obliguem per mandat dels nostres estatuts”. L’organització també anuncia que recolzarà el nou portaveu municipal i la resta dels companys de l’agrupació de Santa Margarida de Montbui “per a treballar per un projecte socialista, ara renovat, mereixedor de nou de la confiança de la gent de Montbui per a continuar transformant, a millor i com sempre, la realitat quotidiana de la ciutadania i el seu entorn”.

Finalment, els socialistes anoiencs expliquen que “respectem la sentència, tal i com sempre fem davant de qualsevol sentència judicial” i que seguiran “guiant-se pel codi ètic del partit que detalla que l’exercici d’un càrrec no és mai un privilegi. Ha de ser sempre un servei als interessos generals i a les persones a les quals es representa i es governa”.