El nucli de Sant Genís també viu dies de Festa Major des d’avui i fins diumenge

Sant Genís comença aquest dijous 31 d’agost la seva festa major que s’allargarà fins al diumenge 3 de setembre. Seran 4 dies amb més d’una vintena d’activitats pensades per ser gaudides i recordades per a tothom: cercaviles, balls, concerts, espectacles, àpats populars…

L’agenda d’actes començarà d’avui, a partir de dos quarts de 8 del vespre, amb l’Assaig de balls i tabals de la cercavila, a l’església i seguidament tindrà lloc el Sopar de bossa i Karaoke a la fresca, davant del Cafè.

Divendres 1 de setembre, a partir de dos quarts de 9 del vespre es donarà el tret de sortida a la Cercavila amb el bestiari i els tabalers. Seguidament, se celebrarà la tradicional Escalivada d’Arengades amb pa amb tomàquet, raïm, sangria i que el seguirà el bingo popular i Kahoot amb premis dels col·laboradors.

Les activitats del dissabte 2 de setembre començaran amb la Pujada a la bandera. La sortida serà a les 10 del matí del Cafè. A dos quarts de 12 començarà el Campionat infantil de ping pong. Les inscripcions seran a partir de les 11 i tots els participants gaudiran d’un vermut. A les 12 del migdia sonarà el tradicional Repic de campanes. Ja durant la tarda, a partir de les 5 hi haurà el Campionat de Ping Pong per adults amb premis pels 3 primers classificats. A dos quarts de 6 començarà l’espectacle per a tots els públics, HoHiHu de la companyia Farrés Brothers que acabarà amb una Xocolatada popular i un Correfoc i Castell de focs amb Mal Llamp. L’entrada a l’espectacle té un cost de 3€ i gratuït pels socis. A partir de les 9 del vespre tindrà lloc el Sopar de Foodtrucks davant del cafè i a les 11 de la nit, inici del concert amb el grup Black Star. En acabar, Fes-talasala amb Dj Domènec.

El diumenge al matí, a partir de les 10 s’ha programat el Campionat de Bitlles catalanes per equips i a la mateixa hora començarà el Concurs de Pintura ràpida. A les 12 del migdia se celebrarà la Missa junt amb la Cantada dels Goigs de Sant Genís i a partir de la 1 de la tarda, Ballada de sardanes amb la cobla Terres de marca, vermut popular i entrega de premis del Concurs de pintura ràpida. A les 5 de la tarda, el carrer Major acollirà la Gimcana per la canalla (i no tant canalla) i a les 9 del vespre, el concert amb Carlota Cos i el sopar d’entrepans posaran el punt final a la festa Major de Sant Genís.

La celebració de les activitats de la Festa major de Sant Genís és organitzada pel Centre Agrícola de Sant Genís, la col·laboració dels veïns i veïnes i el suport de l’Ajuntament de Jorba.