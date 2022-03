“El meu somni és arribar al Mundial de Ral·lis”

Marcel Abat, pilot de ral·lis

Soc igualadí, 22 anys. Apassionat del món del motor, corro ral·lis. Soc Subcampió del Campionat de Catalunya de Promoció i Trofeu Júnior de Ral.lies; també soc Guanyador de la Selecció nacional V-Line; Campió de Catalunya Categoria V6 i Volant Racc 2019 i 2020.

D’on et ve l’afició del motor?

La passió que tinc pel món motor i els cotxes ja em ve de petit, degut al meu pare. Amb ell també li agrada molt, havia fet ral·lis del campionat de Catalunya i altres activitats relacionades, i m’ho ha transmès. Sempre l’acompanyava a tot arreu, a veure’l als ral·lis que feia, ajudar-lo quan arreglava el cotxe, etc…

I la competició? Comences ja des de petit?

No vaig començar massa aviat, el primer campionat va ser quan tenia 9-10 anys, en un campionat de promoció que organitzava el RACC, l’OpenRacc de Karting. Els anys posteriors ja no vaig tenir l’oportunitat de competir però, sí que ho practicava com a hooby, ja fos en kart o conduir en cotxe al circuit de Fast Parcmotor Castellolí, al qual els agraeixo molt i ho continuo fent perquè a dia d’avui em continuen ajudant. Després, als 16 anys vaig debutar al món dels ral·lis fent de copilot del meu pare, al ral·li de casa (Ral·li Ciutat d’Igualada). Vaig fer diferents ral·lis amb el pare fins que vaig complir els 18 anys que ja vaig poder fer-ho però al volant. També va ser al ral·li Igualada del 2018. L’any següent vam saltar al VolantRacc per poder continuar aprenent, dins un campionat mític de Catalunya, monomarca i que promociona als joves menors de 25 anys. Va ser un any de molt aprenentatge i que vam obtenir diferents podis dins la categoria júnior. L’any 2020 anàvem a repetir el campionat però a causa de la pandèmia no es va poder realitzar. I l’any passat vam sortir a córrer al nacional de França dins la Clio Trophy.

En quins campionats competeixes? Catalunya, estat espanyol? Europa?

Aquest any, competirem a la Clio Trophy de Terra a França, dins el nacional de ral·lis de terra francès. També la vam disputar l’any passat, així que ja tenim l’experiència, coneixement del campionat i del cotxe per posar-nos com a objectiu guanyar el campionat. Sabem que no serà fàcil, hi ha molts pilots ràpids però ho intentarem. Són ral·lis molt espectaculars on es gaudeix molt i sobretot es guanya molta experiència.

Com és la rutina d’un dia de cursa. Explica’ns-la una mica.



Els ral·lis que realitzem ja tenen dues etapes. La jornada comença bastant d’hora al matí ( 7:30h), primer apuntem les notes dels trams de l’etapa, normalment tenim tres trams diferents per apuntar les notes. Una vegada acabem, tenim una estona per repassar els vídeos dels trams, comprovar que tot el que hem apuntat és correcte i no ens hem deixat res. Hem de tenir en compte que tan sols tenim una passada per fer cada tram, i per tant, les notes tenen un paper molt important. Després, ja comencem el ral·li en si i els trams es realitzen a doble passada. L’endemà es torna a fer la mateixa activitat però en trams diferents. Són dos dies molt intensos i cada detall és molt important.

També és necessària una molt bona condició física, no?

Sí, la veritat que estar bé físicament et dona un plus i és necessari en aquests ral·lis de dos dies. Et permet i t’ajuda a rendir al màxim nivell durant tot el tram cronometrat: els trams que realitzem poden tenir fins a 20 kms, i per tant pot marcar diferències. Per sort, sempre m’ha agradat l’esport, de petit havia jugat a futbol, també vaig fer atletisme gairebé fins als 18 anys i no em suposa cap problema preparar-me físicament.

Com s’entrena la compenetració amb el copilot? Feu exercicis o activitats fora del cotxe per millorar-la?

És una part també molt important, al final s’ha de tenir una confiança cega, perquè ens diu què és el que vindrà a continuació. I quan anem amb 5a a 160km/h (a vegades més) no es pot dubtar…. Les notes i el copilot són una part molt important i que sempre m’ha agradat treballar-la. Per aquest motiu, quan no tenim ral·lis, com que els reconeixents es fan a velocitat reduïda, anem per qualsevol carretera de corbes o camí i apuntem els revolts, buscant una millor compenetració entre nosaltres

Tens estudis relacionats amb la mecànica?

Des de petit, els meus pares em deixaven fer aquestes activitats sempre que portés els estudis al dia. Una vegada vaig acabar el batxillerat, tenia clar que volia fer alguna cosa relacionada amb el motor, vaig estudiar enginyeria d’automoció que la vaig acabar el curs passat.

Un referent, un ídol?

Si penso en la meva infància, el meu ídol era Fernando Alonso, somiava en ser com ell i estar a la F1. Avui dia no tinc un referent únic sinó que em fixo en tots el grans pilots: Alonso, Ogier, Loeb i agafo les seves virtuts i punts forts.

Quin és el teu somni?

Sens dubte és arribar al Mundial de Ral·lis. Com he dit anteriorment, en aquest esport no depens només de tu ni del rendiment que puguis tenir quant a resultats, però ara que tinc l’oportunitat de córrer, intentaré fer tot el que estigui a les meves mans, també amb la convicció de convèncer a nous patrocinadors per a aconseguir aquest somni.