El dropshipping, una nova opció de negoci

La paraula Dropshipping es tradueix com a “enviament directe” i seria una variant del ecommerce amb la diferència de què no es disposa d’existències del producte, sinó que en el moment en què es fa una venda, es compra el material a un proveïdor i aquest és el que l’envia de manera directa al client.

El propietari d’aquest tipus de negoci, per tant, és un simple intermediari o gestor, que es fa càrrec dels costos d’enviament, així com de la facturació, la publicitat i tota la gestió dels clients i de la seva base de dades.

És essencial perquè tot funcioni de manera correcta, tenir una bona cartera de proveïdors en els quals es pugui confiar i que compleixin els terminis.

Com qualsevol model de negoci, el Dropshipping té avantatges i inconvenients.

Entre les primeres trobaríem:

– Poca inversió, ja que no es necessiten ni locals, ni comprar existències.

– El negoci es pot gestionar des del mateix domicili.

– Estalvi en envasos i embalatges, perquè de tot l’embalatge s’ocupa el proveïdor.

– Poc risc d’inversió, perquè si no hi ha venda, tampoc hi ha despesa de compra.

– Rapidesa en l’inici del negoci. Pots començar a ingressar en poc temps.

Els desavantatges per la seva part serien:

– Poc marge de benefici.

– Requereix temps per a anar actualitzant la botiga en línia i per a promocionar el negoci i el seu posicionament.

– La mala gestió del proveïdor tant en els enviaments, com en la manca d’estoc, recauran en tu.

Els enviaments no haurien de trigar més de 72 h.

– Al no gestionar-ho un mateix, a vegades resulta difícil saber l’estoc restant, ja que el proveïdor treballa al mateix temps, amb altres detallistes.

En qualsevol cas, el Dropshipping és una opció ideal per a aquells que no desitgen arriscar gaire i que no disposen d’espai o local per a l’emmagatzematge de producte.