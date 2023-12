El Consell Comarcal engega un projecte per a potenciar el comerç local dels pobles petits

Publicitat

El Consell Comarcal de l’Anoia ha encetat un projecte innovador amb l’objectiu de revitalitzar el comerç local als pobles petits de la comarca. Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, aquesta iniciativa, liderada pel Consell Comarcal, busca abordar els reptes que enfronten els comerciants i establir estratègies per garantir la pervivència d’aquests negocis essencials per als pobles.

Raiels SCCL, encarregada de l’orientació tècnica, ha dut a terme una exhaustiva diagnosi de la situació actual, així com un pla d’actuació basat en les seves conclusions. La diagnosi, realitzada mitjançant enquestes a comerços i ajuntaments de pobles de menys de 5.500 habitants, ha revelat diverses realitats preocupants:

– En 11 dels 28 municipis estudiats, el 39,3% del total, no hi ha cap comerç.

– Els municipis de l’Alta Anoia i de l’Anoia Oest es troben particularment afectats per la manca de comerç.

– El 75,0% dels municipis sense comerç són micropobles amb menys de 1.000 habitants.

– Hi ha una manca alarmant de relleus generacionals, especialment en el cas de les farmàcies.

– El 25% dels responsables de negocis no es poden jubilar degut a la manca de relleu o dificultats en la transició del negoci.

Afrontant aquest panorama desafiant, el projecte presenta dues grans metes. Per una banda, garantir el Comerç com un Servei Bàsic i per tant, buscar consolidar el comerç local com a servei fonamental per a la comunitat, reconeixent-ne la importància social i econòmica. Això implica la implementació de mesures que facilitin la continuïtat dels negocis existents i la creació d’estratègies per atraure nous comerciants. I per altra banda, contribuir a la viabilitat dels comerços existents. Amb un enfocament en la pervivència dels comerços ja establerts, el projecte proposa estratègies per superar les dificultats actuals, com la manca de relleus generacionals, la complexitat en la transició dels negocis i el desànim generalitzat del sector.

La presentació del projecte, que va tenir lloc el passat dimecres 20 a Castellolí, va incloure dos casos d’èxit de municipis d’altres comarques. L’acte va comptar amb alcaldes de diferents pobles de l’Anoia i tècnics de comerç dels ajuntaments.

El president del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Parcerisas, va destacar la importància d’aquest projecte per al futur de la comarca. “Amb aquesta iniciativa, estem posant les bases per assegurar un gran futur per als nostres pobles petits, preservant la identitat i l’economia local”, va afirmar Parcerisas, subratllant el compromís del Consell Comarcal amb la sostenibilitat i la cohesió social.

