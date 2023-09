El comportament: llenguatge corporal

Quan parlem de comportament, parlem d’educació i de valors, de saber estar. És un altre vessant del llenguatge no verbal, aquest llenguatge corporal, forma part també de la Imatge Corporativa. Aquest comportament va acompanyat de les expressions facials, de la gesticulació, del nostre to de veu, entre altres. Uns factors molt importants en el nostre dia a dia però més encara en el nostre àmbit professional.

Són pilars bàsics i essencials però alhora invisibles, ja que aparentment no s’aprecien però diuen molt de tu, sigui quin sigui el teu posicionament. D’entrada, és difícil saber quins són els pensaments d’una persona, però el llenguatge corporal ens permet intuir com se sent i fins i tot quins poden ser els seus punts forts i dèbils. Una informació molt valuosa en funció del perfil de persona que busquem i vulguem per a la nostra empresa.

«El llenguatge corporal pot revelar-nos tanta informació o més que les pròpies paraules»

I és que sense donar-nos compte, el nostre cos transmet informació constant, fins i tot quan estem quiets. Els gestos, la manera de posicionar-nos, les expressions facials i la nostra aparença. Parlen de nosaltres. Un mateix gest, una mateixa postura pot interpretar-se de diferent manera segons l’àmbit en què estiguem. Per això és important conèixer el significat i el poder que tenen.

Així com Escoltar és molt més que sentir, COMUNICAR, és molt més que parlar.

El fet de convertir-nos en uns bons comunicadors, requereix sempre l’autoconsciència. Informar-nos per saber la importància i els beneficis que això ens aporta.

Focalitzar l’atenció en els principals canals del nostre comportament indirecte, buscant la sincronia amb les paraules i no desviar-nos del nostre principal context.

Si som capaços de comunicar-nos bé, ens assegurem que el missatge que volem donar, arriba de manera correcta al nostre interlocutor, és un excel·lent mirall i d’aquesta manera aconseguirem també que aquest el percebi clarament per tal de generar una conversa fluida i efectiva.

Professionalment parlant, hem de veure i saber gestionar aquest factor, aquesta habilitat

com a una eina potent a desenvolupar, és una via de motivació i valoració de cara als nostres interlocutors.

Quedem-nos doncs que, quan comuniquem, no ho fem només a través de les paraules i quelcom a tenir també en compte: Ho fem per compartir informació racional i emocional. Quelcom molt important en aquest món tan frenètic.