El cartell de l’onzena edició del Festival MAIG, complet

L'esdeveniment musical se celebrarà el 24 i 25 de maig a Santa Coloma de Queralt i és un dels més esperats del poble

El Festival MAIG ha donat a conèixer aquest dijous el cartell complet de la seva 11a edició. El certamen, que es celebrarà a Santa Coloma de Queralt els propers 24 i 25 de maig, comptarà amb la presència d’una dotzena de bandes i artistes, amb molta presència catalana i alguns grups de fora del principat. Entre tots ells, destaquen com a caps de cartell La Ludwig Band, Mujeres, Maria Jaume i La Paloma, que estaran acompanyats a l’escenari per altres artistes com Boye, Tiemei, Ariox així com alguns dels millors DJ’s del país.

Després de celebrar la primera edició l’any 2014 i anar creixent a un ritme que sempre ha permès assegurar uns estàndards de qualitat tant pel que fa la proposta musical com a l’atenció al públic, el Festival MAIG ha aconseguit portar artistes de la talla de Mishima, Pau Vallvé o Cala Vento en els darrers anys. I la presència de La Ludwig Band per aquesta edició, una de les bandes catalanes més mediàtiques del darrer any reforça el posicionament del festival colomí en el panorama musical.

El director del Festival MAIG, Jordi Aldomà, considera que “hem tornat a ser capaços de crear un cartell molt complet, amb diferents estils de música, però amb molta qualitat en tots els casos”. Aldomà, per altra banda, es mostra satisfet amb el relleu generacional que s’ha produït en l’organització del festival, que ha ajudat a donar-li una nova empenta i a consolidar-lo com un dels esdeveniments culturals de referència de la Catalunya interior.

Quatre caps de cartells… i molt més

La Ludwig Band, Mujeres, Maria Jaume i La Paloma seran els caps de cartell d’aquesta edició del Festival MAIG. Després de 4 discos en tan sols 4 anys, amb el qual han guanyat premis com l’Enderrock al millor disc del 2021 per La mateixa sort o el Cerverí a la millor lletra en català del 2021 per la ja mítica S’ha mort l’home més vell d’Espolla, La Ludwig Band arribarà al Festival MAIG amb Gràcies per venir (coeditat per The Indian Runners i Ceràmiques Guzmán), el seu disc més ambiciós, corejable, potent i representatiu.

Els barcelonins Mujeres i la nostàlgia amorosa que habita en la germanor formada per Yago Alcover, Pol Rodellar i Arnau Sanz contrasta amb el brillant futur que es presenta per la banda catalana, especialment després del seu fitxatge per Sonido Muchachoo, amb qui han editat els treballs que els han catapultat més lluny: ‘Un Sentimiento Impotantet’ (LP, 2017), ‘Romance Romantico’ (EP, 2019), ‘Siento Muerte’ (LP, 2020) i el EP col·laboratiu ‘Rock i Amistad’ (2021).

La Paloma, que arriba directament des de Madrid, són la nova sensació de l’escena indie-rock de l’estat espanyol, amb presència a grans festivals. L’últim disc de la banda els ha confirmat com una de les bandes estatals amb més futur de l’estat espanyol. Amb les seves lletres, Nico i Lucas, donen veu al grup transmetent la seva visió del món amb dosis d’escepticisme i desencant.

Finalment, la mallorquina Maria Jaume, després de sorprendre amb “Fins a maig no revisc” (2020) i consolidar-se amb “Voltes i voltes” (2022), confirma la seva translació a un pop cada vegada més electrònic, més ballable, més vital. Ja té la vista fixada al nou àlbum que arribarà a principis de 2024 i del que ha avançat singles com “Ressaca a sa platja” i “Xin xin i bye bye”, i que presentarà al festival.

A les quatre bandes i artistes principals d’aquesta edició del Festival MAIG les acompanyaran altres artistes i bandes com Boye, Tiemei, Ariox, Yudi Saint X, i els disjockeys Eli Kapowski, Aldo (alter ego de Te Jodes y Bailas), el mallorquí Sideways Dj o el mític DJ Coco, encarregat de musicar els tancaments del Primavera Sound.

Venda d’entrades

Amb la publicació del cartell complet de l’11a edició del Festival MAIG, el certamen afronta els últims dos mesos i mig de preparació amb l’esperança de tornar a superar el miler d’assistents aconseguits en les dues darreres edicions. De moment, ja s’han venut prop de la meitat abonaments disponibles i l’organització creu que s’arribarà a penjar el cartell d’entrades exhaurides.

Tota la informació disponible a www.festivalmaig.cat