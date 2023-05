1.200 persones gaudeixen del cap de setmana de Festival MAIG a Santa Coloma

La desena edició del Festival MAIG ha complert totes les expectatives i ha demostrat que el certamen s’ha consolidat com un dels esdeveniments culturals de referència d’aquesta zona de Catalunya en què s’uneixen les demarcacions de Tarragona, Lleida i Barcelona. Més de 1.200 assistents, entre divendres i dissabte, van passar pel festival per escoltar els concerts de Pau Vallvé, Cala Vento o la sessió de Ley DJ, entre altres. A més, després d’una setmana plena de ruixats, el temps va respectar l’esdeveniment i va permetre que es desenvolupés amb total normalitat.

Com és habitual, l’ambient familiar, amb famílies senceres escoltant els concerts de primera hora, van marcar l’inici dels dos dies, amb els concerts de Bianca Steck, Roserona i Ciutat. A mesura que s’acostava la nit, l’ambient augmentava i s’anava concentrant més i més gent a prop de l’escenari. Així, els concerts de Habla de mi en Presente i Cala Vento de divendres, i el meravellós directe de Pau Vallvé i l’agradable sorpresa per part de molts assistents de Karavana, van ser els concerts amb més públic de les dues jornades.

El concert de la banda barcelonina Rombo i la sessió de Guim de divendres i Sideways DJ, Aldo b2b i Cucut de dissabte, també van formar part de la programació d’una desena edició del festival que va generar un gran consens entre el públic pel seu alt nivell musical.

D’aquesta desena edició també en cal destacar l’habitual la dedicació i esforç de tota l’organització del festival, que va aconseguir, un any més, fer de l’esplanada del costat del Col·legi Cor de Roure, un espai acollidor per a tots els assistents. En aquest sentit, el director del festival, Jordi Aldomà, agraïa en primer lloc l’ajuda de tots els joves colomins per poder tirar endavant, un any més, el Festival MAIG. A més, Aldomà, també es mostrava molt satisfet del nivell musical que s’ha aconseguit portar aquest any a Santa Coloma de Queralt i assegurava que “volem posar en valor que al món rural també hi passen coses durant tot l’any, i que poden despertar molt interès, com hem demostrat nosaltres.”.

Com és habitual, un cop acabat aquest cap de setmana tant intens, els organitzadors del festival es prendran un temps de reflexió per avaluar com ha anat aquesta edició i decidir quin camí cal seguir amb el certamen. Sigui quina sigui la decisió de cara al futur, els que ningú ja oblidarà son aquestes deu primeres edicions del Festival MAIG.