El calci que cal; “el català com cal”

Els minerals rars estan de moda. Però no hem de menystenir els habituals. El nostre calci pot evitar moltes trencadisses si el tenim en forma. A la meva memòria i a la de tots els que són apassionats de la natura en estat pur, vaig descobrir, a les sortides d’escola, unes estructures que havien crescut amb el pas del temps i en les quals la gravetat definia el seu creixement, la seva direcció de creixement: les estalactites i les estalagmites. Els minerals amb calci apareixien com a protagonistes, arrossegats per l’aigua i atrapats pel pas del temps.

D’entrada, en el si de la nostra mare, els nostres futurs ossos seguiran els nervis, que són els que guien el nostre creixement; després, i mentre no gategem ni caminem, la força dels músculs xoca amb la força del creixement dels ossos i aquests ossos, sobretot els ossos llargs, creixen pels extrems, com les estructures geològiques abans esmentades. A partir que ens posem dempeus, la força gravetat ajuda a fer un treball ben dirigit que guia el creixement en tot el seu esplendor del nostre xassís. Aquesta força planetària guiarà el creixement i després el seu manteniment durant el dia com l’estrella polar als navegants durant la nit.

Tot i que els làctics i els seus derivats són líders en la carrera del calci, els fruits secs porten un bon ritme. Si t’atreu el verd, pots provar amb els vegetals d’horta d’hivern, la col, el bròquil i la bleda, que també deixa’ls anar per la força que tenen. Ara bé, si ens posem en “pla PRO”, la manera com entretenim els aliments en la cuina abans d’assaborir-los pot marcar un abans i un després. La sopa seria la líder indiscutible els dies de rigorós hivern, el torrat (que per ser bio de veritat podria ser al sol) per als aliments que ja mengem en sec també marcaria diferència; però, per la seva ambivalència en tots els terrenys, la primera plaça seria per al forn, frec a frec amb l’estofat, sobretot si no deixem res al plat.

En conclusió, els minerals de calci són indispensables per a una bona salut, com els bons llibres a les llengües (ja que les ajuden a mantenir viva tota la potència comunicativa del llenguatge).

Tan important és aprendre com no oblidar. Les activitats físiques (senzilles com estar dret) ens ajuden a mantenir el calci al seu lloc. Per tant, en la mesura que puguem és recomanable evitar activitats agressives amb el nostre cos, sobretot a l’esport. Incorpora maneres de fer que disminueixin els riscos de lesions esportives per la influència que té la manca d’activitat en les convalescències llargues per al manteniment de la salut dels nostres ossos.

Us desitgem una bona Setmana Santa i millor Sant Jordi.