“Que el llegir no ens faci perdre l’escriure”

Aquesta dita que ve de lluny, de quan encara es referia a escriure amb llapis, fa referència al risc de deixar de banda una tasca important quan ens concentrem només en una altra, potser més agradable, potser més fàcil. És bo recordar la saviesa ancestral quan encarem situacions i oportunitats noves, en la vida en general, i també en l’àmbit de l’empresa.

En molt poc temps ens ha sacsejat la irrupció de la intel·ligència artificial com a eina multitasca -sembla una navalla suïssa- i sobretot en l’àmbit creatiu. Parlem més amb el ChatGPT que amb els fills, i quedem bocabadats a cada nou descobriment de resultats en forma de text, música, audiovisuals, que de forma gairebé miraculosa ens entrega l’algoritme.

Bé, aquest escrit no està fet amb IA. No tindria massa sentit, tot i que si hagués estat així potser ni el distingiríem.

El cas és que l’enlluernament que ens produeix la possibilitat de simplificar les tasques de cerca, reflexió, creació, en el nostre dia a dia topa amb experiències prèvies que ens haurien de fer reflexionar.

Sense utilitzar gaires metàfores, però sí comparacions, és bo que mirem en un passat no llunyà (recordeu que el primer iPhone encara no té 20 anys) i avaluem què ha suposat l’entrega incondicional i sense massa precaucions a la revolució tecnològica, les xarxes socials i la realitat augmentada. El qüestionament de l’ús massiu de la tecnologia a les aules que comporta un debilitament en l’adquisició d’aptituds per part dels estudiants, pot tenir ara un paral·lelisme en la implementació de la IA a les empreses.

Hi ha riscos evidents: “la IA ja m’ho fa tot, no cal que jo en sàpiga” o “ho faig jo tot sol, no em cal suport extern”.

De la mateixa manera que valorem una atenció personalitzada per damunt de la compra massificada quan de debò necessitem quelcom específic, o no fem una reparació domèstica nosaltres mateixos sinó que avisem l’especialista per tal que ens ho repari, ens caldrà més que mai anar acompanyats d’un expert -que haurà de ser-ho en una especialitat emergent, nova, però que serà el seu focus d’activitat- per fer un ús adequat d’aquestes tecnologies i de la seva implementació a la nostra activitat empresarial. Si no ho fem així, caurem fàcilment en la superficialitat en l’adquisició de coneixement i anirem perdent progressivament les habilitats i el criteri propis.

No podem oblidar de cap manera que la competitivitat d’una empresa es basa en la seva capacitat per diferenciar-se. Alerta, doncs, amb diluir-nos en un ramat, encara que aquest vagi a tota velocitat. Això: seguim llegint i ajudem-nos del xat savi aquest, però en cap moment deixem d’escriure.