Dona llum: Marató per una salut sexual i reproductiva

Publicitat

En una classe d’institut, una noia es posa nerviosa, tot d’una remena la butxaca petita de la motxilla i xiuxiueja alguna cosa a l’orella de la companya que té asseguda al costat. L’amiga, amb cara de patiment, repeteix el mateix procés, aquesta vegada amb la seva pròpia motxilla, es mira a la companya i li fa que sí amb el cap. Amb el puny ben tancat li passa alguna cosa directament a la mà, l’altra l’agafa assegurant-se que ningú ho veu i que ningú les està mirant. Discretament, s’ho col·loca dins la màniga del jersei. Fase 1 completada. Ara, la noia ja té el que ha demanat i ha de sortir d’allà sense crear massa sospites. Per sort sona el timbre, és l’hora del canvi de classe, s’escapoleix ràpidament entre tot aquell rebombori, aquesta vegada se n’ha salvat pels pèls. Missió completada.

Segur que ja sabeu que s’estaven intercanviant, faig un spoiler, no és droga. La noia ha patit un fet tan innombrable com tenir la regla. Un procés tan poc habitual que només el té més del 50% de la població en edat reproductiva, i li ha calgut demanar una compresa.

Aquesta situació ens pot resultar còmica i segur que ens hi veiem reflectides en diversos moments de la nostra vida. No és casualitat, és fruit dels tabús que la nostra societat arrossega. I això, no només ens crea nerviosisme o vergonya durant uns minuts. Aquest tabú té implicacions sobre la nostra salut. Un exemple, l’endometriosi, una malaltia dolorosa que afecta una de cada deu dones tarda de mitjana vuit anys a ser diagnosticada.

Dona Llum. Aquest és el lema de la Marató d’enguany. 31 anys més tard de la primera Marató, tindrem una edició centrada en la salut sexual i reproductiva.

És la Marató que afectarà a més població. Amb una prevalença de 3 milions de persones a Catalunya i hi ha al voltant de 210.000 casos nous anualment.

Alguns exemples d’aquestes afectacions a la salut sexual i reproductiva que poden afectar-nos en diferents moments del cicle vital: malalties de transmissió sexual, eclàmpsia, dolor pelvià crònic, esterilitat, incontinència urinària, osteoporosi, càncer de mama, de coll d’úter, de pròstata, etc.

Per tant, posant en focus en qüestions que històricament han estat infraestudiades i que afecten especialment les dones. És un molt bon exemple de com incorporar la perspectiva de gènere. Perquè ens hi va la salut i fins i tot la vida. Cal erradicar els biaixos de gènere en salut i aquesta Marató serà un pas més per aconseguir-ho.

La Marató no només és un diumenge de desembre en una sala plena de telèfons que treuen fum pels donatius. Durant mesos, s’han dut a terme accions divulgatives per enfortir el coneixement social sobre aquesta temàtica i millorar el nostre sistema de salut.

Perquè un sistema de salut amb perspectiva de gènere no és res més que un bon sistema de salut.

Compartir