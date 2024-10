Diumenge Òdena serà l’epicentre de la gastronomia amb una nova edició de la Fira de la Vinyala

Aquest diumenge arriba a Òdena una de les dates més destacades pel municipi; la Fira de la Vinyala. Un esdeveniment destacat en el calendari gastronòmic de la comarca. L’esdeveniment, conegut per la seva especial dedicació al cargol de vinya, manté la seva tradició de reunir amants d’aquest producte gastronòmic i aficionats al bon menjar en una jornada plena d’activitats.

Aquest any, a més de les clàssiques degustacions de cargols que es poden provar des de les 11 h del matí, la fira comptarà amb diverses activitats culturals i lúdiques per a totes les edats.

Entre les activitats programades destaquen una degustació de plats de vinyales a càrrec de restaurants locals, com Fènix, Canaletes, Ke Diví! i molts altres. La Confraria de la Vinyala tindrà un paper protagonista cuinant una gran quantitat de vinyales per al públic. També hi haurà el Mercat del Cargol, on els visitants podran trobar productes relacionats amb el cargol, com bijuteria, ceràmica, i fins i tot pa amb forma de cargol. La Fira comptarà ambm parades de cellers, caves i productes de proximitat, incloent destacats cellers de la zona com Caves Bohigas i Celler Grau i Grau.

Festa de la Verema

Una de les activitats més esperades és la Festa de la Verema, una col·laboració amb l’Associació de Petits Viticultors de la Conca d’Òdena. A les 11.30 h, els assistents podran veure la trepitjada tradicional de raïm i gaudir d’un tast de most, recuperant així una pràctica vinícola que forma part de la identitat de la zona.

Activitats infantils i cultural

Els més petits podran gaudir de la cursa de cargols i de la demostració de l’ofici de ferrer.

Gastronomia i tradició

Com en cada edició, la Fira de la Vinyala se celebra per promocionar aquest producte local, molt apreciat tant a Òdena com a tota la comarca de l’Anoia. El cargol de vinya, o vinyala, és el protagonista d’aquest esdeveniment que combina gastronomia, cultura i tradició.

L’esdeveniment serà amenitzat per Pep Callau i comptarà amb la presència de diverses colles, artesans, viticultors i restauradors, fent que aquest dia sigui una gran celebració per a tothom qui vulgui gaudir d’una jornada completa de gastronomia i cultura local.