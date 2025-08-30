Diumenge es projectarà el documental ‘Transhumància’ a Sant Martí Sesgueioles

El proper diumenge 31 d’agost, a les 12.00 h, el centre polivalent Josep Ma Torras Cao “La Fàbrica” de Sant Martí Sesgueioles acollirà la projecció del documental Transhumància, el camí de l’herba eterna, una obra dirigida per Pau Barrull i realitzada per Pepe Camps.
La proposta vol reivindicar i reconèixer la feina de pastors i pastores, posant en valor la seva importància en la preservació d’un món més habitable, sostenible i viu. El film ens acosta a un ofici ancestral que connecta amb les arrels del territori i obre una reflexió sobre el futur del medi natural i social.
Després de la projecció, hi haurà un col·loqui amb el públic assistent, oferint un espai de diàleg i reflexió compartida.
Amb aquesta activitat, Sant Martí Sesgueioles aposta per una programació cultural que connecta tradició i actualitat, apropant històries que ajuden a entendre millor el valor del territori i de les persones que en tenen cura.