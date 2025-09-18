Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

18 de setembre de 2025

Dissabte arriba una nova edició de la Fira de la Cervesa Artesana de l’Espelt

Començarà a les 12 del migdia, i s'allargarà fins a la mitjanit.

Aquest dissabte 20 de setembre, l’Espelt acull la tretzena edició de la Fira de la Cervesa Artesana, organitzada per l’Associació d’Amics de la Cervesa Artesana La Bromera, que començarà a les 12 del migdia, i s’allargarà fins a la mitjanit.

Enguany hi participaran una catorzena de marques, que el públic podrà conèixer tot passejant per descobrir com fan l’elaboració de cada beguda, tastar diferents tipologies i acompanyar l’experiència amb alguna cosa per menjar en les foodtrucks que s’instal·laran. A més, hi haurà música en directe per amenitzar l’esdeveniment.

Aquesta edició es podran tastar els productes que portaran els 14 cervesers de dins i fora de la comarca: Ales Agullons, Espina de Ferro, Màger Brew, La Montbuien-K, Subversiva, Bripau Cerveses Artesanes, Els Minairons, Cerveses Hoppit, Brebel Beer, Cervesa Poch’s, Synera Cervesa Artesana, La Calavera, Lo Vilot Farm Brewery i La Bromera. 

A més, hi haurà servei de foodtrucks tot el dia, i música en viu a càrrec de Mel i Caiena a partir de les 20.30 h, un duet acústic format per Sergio Piedras i Jordi Giralt que oferiran un concert que combina els grans èxits de la música catalana amb la rumba, el rock i els ritmes llatins.

La fira compta amb el suport de l’Ajuntament d’Òdena, així com de l’Associació Cultural de l’Espelt, Enginy i Gestió Instal·lacions i Mapamundi Produccions.

CalafRedacció