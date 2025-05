Dissabte 17 de maig arriba “La Margarida”, la quarta Fira Sostenible

El dissabte 17 de maig tindrà lloc al Parc Central de Santa Margarida de Montbui “La Margarida, 4a Fira Sostenible”.

Aquest certamen vol continuar sent un espai referent de les propostes de proximitat, de quilòmetre zero, amb una voluntat divulgativa i sensibilitzadora sobre la importància de ser sostenibles en el nostre dia a dia.

En aquest sentit, la Fira mostrarà enguany, especialment, la importància de cuidar el nostre entorn i promoure una manera de viure més respectuosa amb el planeta. Aquesta jornada festiva forma part del compromís col·lectiu per construir un Montbui més sostenible, saludable i conscient.

Durant tota la jornada es realitzaran tallers per a petits i grans, l’objectiu dels quals és reflexionar, aprendre i posa en pràctica accions quotidianes per tal de reduir l’impacte ambiental. D’igual manera, no hi faltaran espais per descobrir i adquirir productes de proximitat i quilòmetre zero, de la mà de productors locals, alguns dels quals vinculats al Parc Agrari de la Conca d’Òdena. No hi faltaran sortides ornitològiques, etnobotàniques, tallers de rastres d’animals, observació de macroinvertebrats i algues aquàtiques, creació de caixes niu, entre molts d’altres.

També hi haurà activitats gastronòmiques, com un dinar de “migues” que es realitzarà al Fòrum del Parc Central, així com diferents tastets (d’oli, mel i vins), a càrrec del Parc Agrari Conca d’Òdena. No hi faltarà una exposició i venda de productes del Parc Agrari, i també un “Taller de cuina amb flors” i un altre de “Ceps amb farines de proximitat”.

Les associacions i entitats montbuienques tornaran a tenir un destacat protagonisme. Hi col·laboraran la Unió d’Establiments de Montbui, que posarà una carpa i vendrà els tiquets del dinar. També l’Associació Inama, que organitzarà tallers de manualitats sostenibles. Hi serà el Centre Islàmic Montbui, amb un taller de manualitats i la venda de les seves tradicionals pastes dolces. El Club Re, entitat de recent creació, organitzarà un taller de decoració de la llar. Cine Club Montbui realitzarà un taller d’animació “slow motion”. L’AFA Antoni Gaudí organitzarà un pintacares infantil. La Colla “El Xaragall” organitzarà un taller de manualitats per a tothom i la Fundació La Tossa durà a terme un taller creatiu amb elements trobats al bosc.

I durant “La Margarida” la cultura també serà protagonista a l’escenari del Fòrum Parc Central, amb tres concerts gratuïts. Entre les 12 del migdia i dos quarts de dues de la tarda actuarà el duet “Mel i Caiena”, un grup que combina èxits de la música en català amb la rumba, el rock espanyol i els ritmes llatins.

Entre dos quarts de quatre i les cinc de la tarda es realitzarà un concert de “Blackladies”, un trio de veus format per Amelia, Aroa i Gloria, que tocaran els millors èxits dels 70´s, 80´s i 90´s.

Finalitzarà la jornada musical amb el concert de “The Muleros”, que actuaran entre les sis i dos quarts de vuit de la tarda. “The Muleros” portaran el seu “blues ranxer” fins a l’espai festiu montbuienc.

Els més menuts podran gaudir durant la jornada de diferents activitats de sensibilització en l’àmbit mediambiental i també podran fer les activitats “Ludoteca: ciutat de cartró” i “jocs de fusta”.

Cal remarcar que al llarg de l’espai firal hi haurà nombroses paradetes d’artesans i de comerciants de proximitat.

La Fira “La Margarida” és organitzada per l’Ajuntament de Santa Margarida i té el suport, entre d’altres, del Parc Agrari Conca d’Òdena, Col·lectiu Eixarcolant, diferents entitats montbuienques, i diferents productors locals.

Aquest pròxim cap de setmana s’organitzaran dues sortides d’albirament d’animals salvatges.

En una activitat inclosa dins el programa d’activitats de la Fira “La Margarida”, la Societat de Caçadors “La Tossa” organitzarà aquest cap de setmana dues sortides guiades per observar la fauna del nostre entorn.

L’activitat es realitzarà aquest dissabte 10 de maig entre les 19 i les 21 hores i aquest diumenge 11 de maig entre les 6 i les 10 del matí. Per prendre part a l’activitat cal portar roba còmoda, de màniga llarga i que no faci soroll. Es recomana dur prismàtics, càmera i aigua. No utilitzar colònies ni perfums. Les inscripcions es poden fer al telèfon 687 70 70 04. Les places estan limitades a 10 persones per torn, i es tracta d’una activitat gratuïta.

Programa Fira La Margarida 2025 a Santa Margarida de Montbui