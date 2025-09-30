Un article de
30 de setembre de 2025

Dimecres, concentració a Vilanova en resposta a l’agressió homòfoba patida per quatre joves del municipi

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha convocat, per a aquest 1 d’octubre a les 18h, una concentració de rebuig a l’agressió homòfoba patida el diumenge a Igualada per quatre joves del municipi. La concentració es realitzarà a la plaça Joan Vich i Adzet.

D’altra banda, les investigacions dels Mossos d’Esquadra al voltant dels fets segueixen en marxa, tot i que encara no s’han conegut més accions policials al respecte.

