Busquen als autors d’una agressió homòfoba contra quatre joves a Igualada

Els Mossos d’Esquadra investiguen des d’aquest dilluns al matí una agressió homòfoba succeïda al carrer del Rec d’Igualada. Els fets van tenir lloc prop de les 4:30h de la matinada del diumenge, 28 de setembre, quan els denunciants caminaven pel carrer cap a casa.
Els fets denunciats
Segons han detallat fonts de la policia catalana, un grup de joves que passaven per davant d’un local de festes, en el qual s’hi estava produint una celebració privada, van començar a rebre insults homòfobs per part d’un altre grup de joves que es trobava a les portes del local on se celebrava la festa privada.
Ràpidament, els insults es van transformar en una persecució pel carrer que va acabar amb diverses agressions físiques contra els quatre joves, que van rebre cops de puny i puntades de peu mentre els insults homòfobs continuaven, un fet que agreuja la situació i els delictes pels quals s’ha iniciat la investigació.
Agressió amb agreujant d’odi i discriminació
Els Mossos han confirmat a La Veu de l’Anoia que busquen als responsables pels delictes d’agressió, odi i discriminació i lesions. Fins el moment no s’han produït detencions, tot i que no es descarta cap escenari en les properes hores o dies.
Els Mossos també han explicat que, seguin el protocol habitual en els casos d’agressions d’aquest tipus, han activat un servei d’atenció i suport a les víctimes de l’agressió.