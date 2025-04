Desmantellen un punt de venda de droga en una casa de Vilanova del Camí: tres detinguts

Agents de Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igualada van detenir el passat 9 d’abril, tres homes de 31, 28 i 24 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i pertinença a grup criminal per utilitzar una casa del municipi com a punt de venda de droga.

A mitjans de febrer els mossos van obrir una investigació després de tenir indicis de l’existència d’un punt de venda de droga en un domicili de Vilanova del Camí.

Després de diverses setmanes de treball policial van aconseguir ubicar la casa des d’on es distribuïa les substàncies estupefaents.

Els agents van comprovar que hi havia un moviment continu de persones, especialment a la tarda i la nit. Al llarg del dia diversos vehicles estacionaven prop de la casa, entraven pocs minuts a l’interior i tornaven a marxar. També hi havia persones que arribaven a la casa a peu o en patinet i s’estaven pocs minuts a l’interior. En més d’una ocasió agents dels mossos van aturar persones que sortien de la casa, i en tots els casos els hi van localitzar dosis de cocaïna que acabaven de comprar.

Interior del pis © Mossos d’Esquadra

Durant la investigació també van veure que en altres ocasions els venedors es desplaçaven amb patinets fins a altres punts de la població per a vendre la droga.

Després de recollir indicis suficients i corroborar que la casa investigada era un punt de venda de drogues, el passat dimecres es va fer una entrada i perquisició. En el registre es van localitzar 20 embolcalls amb cocaïna i una dosis en format roca que és la substància primària de la qual es produeixen les dosis, cabdells de marihuana, estris relacionats amb l’activitat delictiva com bàscules de precisió i estris de tall, una arma de fogueig, una pistola d’aire comprimit i una catana.

Dins la casa es van localitzar i detenir tres homes com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues.

Els detinguts van passar divendres, 11 d’abril, davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.