Demà s’obre la inscripció per a les llars La Baldufa i El Molinet de Vilanova

Vilanova del Camí inicia el procés d’inscripcions a les llars d’infants municipals La Baldufa i El Molinet. A partir de demà dilluns 8 d’abril, les famílies podran tramitar les sol·licituds d’inscripció, amb la possibilitat de fer-ho fins al 21 de maig, tant per via electrònica com presencial.

Els requisits per a la preinscripció inclouen la presentació de diversa documentació, com el full de sol·licitud disponible al web de les llars, així com còpies del llibre de família, DNI dels progenitors o tutors legals, Targeta d’Identificació Sanitària de l’infant i cartilla de vacunacions.

A més, s’ha de presentar la documentació corresponent per a cada criteri de baremació que es vulgui al·legar, com ara la proximitat per residència o lloc de treball, discapacitat, prestacions socials o situació familiar.

Les sol·licituds preferentment es faran telemàticament. No obstant això, també es podrà realitzar de manera presencial, seguint els horaris establerts de dilluns a divendres, de 9:30 a 12:00 h i de 15:00 a 16:00 h.

Segons el calendari, les llistes baremades es publicaran el 31 de maig. La matriculació als centres es durà a terme del 17 al 25 de juny.

Per a més informació, es pot contactar amb La Baldufa: ebm.labaldufa@incoop.cat, 93 806 14 26; i El Molinet, ebm.elmolinet@incoop.cat, 93807 08 93.