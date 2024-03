Cristóbal Simon i Carlos Fernández, nous regidors de Vilanova del Camí

C

L'Ajuntament de Vilanova ha celebrat un intens ple amb nous nomenaments i una extensa estona de precs i preguntes

El Ple de Vilanova del Camí es va reunir ensessió ordinària aquest dilluns 11 de març. La sessió va ser més llarga del que és habitual, va durar pràcticament dues hores de les quals, gairebé la meitat, es va centrar en precs i preguntes.

Abans de començar la sessió, l’alcaldessa Noemí Trucharte va aprofitar per felicitar la regidora de Cultura Carlota Silva per l’èxit de la darrera edició del Carnaval i també va avançar en primícia les dades de transparència de l’Ajuntament de Vilanova que aquest 2024 ha assolit l’excel·lència.

La sessió es va iniciar amb la lectura de la declaració institucional sobre el 20è aniversari de l’11M que va anar a càrrec de la regidora de Règim Interior, Eva Vadillo, i del manifest del 8M, Dia Internacional de la Dona, a càrrec de la regidora d’Igualtat, Judith Ranz.

Tot seguit, Cristóbal Simon Ortega va prendre possessió del càrrec com a regidor de V365 i Carlos Fernández Romero, ho va fer com a regidor de Fem Vilanova. Aquest canvi en les dues formacions polítiques, va motivar també, l’aprovació de la modificació del cartipàs municipal.

Alejandra Raquel Testa Sabart, nova Jutgessa de Pau de Vilanova del Camí

En aquest Ple també es va nomenar la Jutgessa de Pau titular que serà Alejandra Raquel Testa Sabartés, i del Jutge de Pau substitut, que ocuparà José Rodríguez Lázaro. Cal destacar que aquest any, la convocatòria va registrar molt d’interès amb un total de 13 sol·licituds.

Un dels punts de l’ordre del dia que va generar més debat va ser el que havia d’aprovar la modificació del règim de dedicació d’una de les regidores del govern. El govern va presentar una proposta per reduir la seva dedicació de 30 a 20 hores setmanals, però sense reduir la seva percepció econòmica, un punt que no va agradar gens als partits de l’oposició.

Vanesa González, de Vilanova365 va qualificar la proposta “d’indecent i immoral” mentre que Judit Gómez de Fem Vilanova, sense voler entrar en les hores de dedicació, sí que va criticar l’augment del preu per hora dedicada.

El punt es va aprovar malgrat el vot en contra de Fem Vilanova, V365 i Vox.

Així mateix, es va aprovar una modificació de l’Ordenança 27, que regula el preu dels tallers i cursets. El govern va proposar separar les activitats que s’adrecen a la gent gran amb la voluntat que els preus puguin ser més assequibles per a aquest col·lectiu. El preu mensual de les activitats que ocupen 1 h setmanal, és de 10 € i per a les que impliquen 1,5 o 2 h setmanals, és de 12 €.

Tanmateix, es va aprovar una modificació de crèdit entre partides amb l’objectiu d’incrementar 20.000 euros la partida per sufragar el Casal d’Estiu, ja que segons va explicar la regidora d’Educació i Joventut Alba Pérez, el servei s’ha de tornar a licitar i per això han hagut d’actualitzar els preus.

Fem Vilanova, Vilanova 365 i Vox, es van abstenir en la votació d’aquest punt. En canvi, sí que hi va haver consens per aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge i l’Ajuntament vilanoví relatiu al programa de mediació per al lloguer social.

S’inicia el tràmit per adquirir nova maquinària per al gimnàs municipal

Durant aquest Ple també es van debatre diferents punts relacionats amb l’ús i la gestió de les instal·lacions esportives. El regidor d’Esports, David López, va argumentar la necessitat de disposar d’un reglament que reguli l’ús de les instal·lacions esportives municipals distribuïdes en diferents espais: Can Titó, La Pau i la zona de lleure les Moreres entre altres.

El regidor també va deixar palesa la voluntat del govern per anar donant resposta a les necessitats reals del municipi i va destacar que aquest reglament serà viu perquè pugui anar incorporant les modificacions que es creguin oportunes.

El punt va prosperar amb les abstencions de V365 i Vox.

D’altra banda, el Ple va aprovar iniciar els tràmits per a fer un contracte de lloguer amb opció de compra, així com el manteniment, de la maquinària de fitness per a equipar el nou gimnàs municipal. Des de Fem Vilanova, Judit Gómez, va mostrar el seu desacord perquè suposa una despesa de més de 70.000 € i tampoc veu clar que aquesta sigui una opció que beneficiï als licitadors. El regidor d’Esports, David López, va defensar el lloguer perquè la maquinària de fitness va canviant constantment i aquesta opció “permet anar actualitzant el material sense cost addicional”.

El Ple es va cloure amb l’aprovació d’una moció que reafirma el compromís municipal contra el frau i a favor de la transparència i els precs i preguntes.