Copons rep un estudi per desplegar la banda ampla, que de moment no es durà a terme per manca de finançament

Aquesta setmana passada, l’Ajuntament de Copons va rebre un estudi de la Diputació de Barcelona per a dotar de connectivitat d’alta capacitat a les masies del municipi.
L’estudi defineix quina estratègia hauria de seguir l’ajuntament per a poder coordinar, de manera coherent i ordenada, la implantació de les infraestructures de telecomunicacions necessàries, perquè les diferents masies del poble puguin gaudir de banda ampla, i per tant tenir una més alta connectivitat i permetre una digitalització del territori.
L’estudi a Copons consisteix en set-centes vint-i-cinc planes, i per ara, però, sembla que no hi ha previsió de dur a terme l’estratègia proposada.
El consistori, en cerca de finançament
L’alcalde del municipi, Alex Prehn, ha explicat a la Veu de l’Anoia, que necessitarien una injecció de 400.000 euros per a poder materialitzar l’estudi de la Diputació. “El primer que hem de fer és informar a la ciutadania de què explica l’estudi, i després hem de buscar finançament”. El batlle no ha pogut donar massa més informació, ja que, segons diu, van rebre l’estudi la setmana passada “i encara no hem tingut temps de llegir-lo en profunditat, pel fet que són 725 pàgines”.
Per tant, sembla que el projecte es quedarà de moment parat, sense arribar a desplegar cap infraestructura, per falta de finançament. L’alcalde de Copons ha remarcat que de moment “no poden donar més informació al respecte”.