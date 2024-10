Concert de Tots Sants al cementiri de Vilanova del Camí: una trobada de record i homenatge als éssers estimats

El pròxim 1 de novembre, coincidint amb la celebració de Tots Sants, el cementiri de Vilanova del Camí acollirà un concert especial d’11h a 13h, organitzat per l’Ajuntament de Vilanova del Camí i amb la participació d’Harmònics. Amb el lema “Música per al repòs”, aquesta iniciativa ofereix un servei musical integral per crear un ambient de record en un dia tan emotiu.

El duo de violí i violoncel format per Enric Fernández i Eduardo Marías interpretarà obres de grans mestres de la música clàssica com Bach, Vivaldi, Händel, Corelli, Schumann, Pachelbel, entre d’altres. L’objectiu del concert és acompanyar els visitants en aquest dia de memòria i homenatge als éssers estimats que ja no hi són, a través de la música com a element de confort i connexió.

L’acte, obert a tota la ciutadania, vol convertir el cementiri en un espai de serenor i commemorar la diada de Tots Sants amb una proposta cultural que s’allunya de les tradicionals ofrenes florals i destaca per la seva sensibilitat i solemnitat.

Horari d’obertura del cementiri

L’1 de novembre, el cementiri municipal obrirà en horari especial de 8:00h a 19:00h, sense tancament al migdia. Durant tota la jornada, hi haurà un operari disponible per assistir els visitants, amb petites absències (només per esmorzar i dinar).

A partir del 2 de novembre i fins al 31 de març, s’aplicarà l’horari d’hivern, en el qual el cementiri estarà obert de 9:00 h a 18:00 h, també vigent durant els caps de setmana, però sense presència d’operaris.