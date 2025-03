La comèdia, protagonista del Cicle d’Arts Escèniques de la Pobla de Claramunt amb la Juan

En el marc del programa d’arts escèniques que promou l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, aquest pròxim diumenge el stand up serà protagonista amb l’espectacle Senyora de la comèdia de l’actriu, còmica i presentadora valenciana Maria Juan, també coneguda com la Juan. El treball de la Juan, en el qual està molt present l’humor costumista i feminista, s’ha pogut veure en projectes televisius com “En el aire” d’Andreu Buenafuente o en el programa Liarla Pardo de La Sexta.

L’espectacle tindrà lloc a l’Ateneu Gumersind Bisbal a partir de les 18.30 h. El preu de l’entrada general és de 5 euros mentre que els menors d’edat i les persones majors de 65 anys podran assistir-hi de franc.

Pel que fa a la programació d’aquest primer quadrimestre del cicle d’arts escèniques, aquest s’iniciava el passat 19 de gener amb el monòleg “Boja”, escrit i interpretat per la Mariona Esplugues, seguia amb el concert de l’Igualada Gòspel Choir del passat 16 de febrer i finalitzarà amb “Fragments de nosaltres”, l’espectacle creat pels alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Vallbona d’Anoia, que cursen arts escèniques i dansa, el 22 de maig.

La regidora de Cultura, Fina Vilarrúbias, subratlla que “aspirem a fer que el cicle sigui divers. Aquest pròxim diumenge és el torn per a una peça còmica, però en aquests mateixos primers mesos de l’any també trobem música o una mostra del treball de l’alumnat de l’Institut Vallbona d’Anoia. La idea és tant oferir activitats per a tots els gustos com ampliar els interessos de les persones que assisteixen habitualment al cicle”.