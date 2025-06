Cinc terrasses d’estiu a l’Anoia per gaudir a la fresca

L’estiu. Aquella època màgica on el sol s’instal·la al cel, les temperatures pugen, i el nostre rellotge biològic demana a crits una cosa: una terrassa. És, oficialment, temporada alta de seure a l’aire lliure, amb una beguda fresca a la mà i la conversa amb els amics o familiars. Aquí, a les terrasses de l’Anoia, la vida es degusta a petits glops.

La filosofia de la terrassa: més que cadires i taules

Algú podria pensar que una terrassa és simplement un munt de cadires i taules escampades per la vorera, però no. La terrassa és un autèntic ecosistema social. És la nostra plaça major particular, el nostre saló de casa ampliat al carrer. És el lloc on els amics es troben, els amors floreixen, les famílies es reuneixen i la vida en comú sorgeix.

De l’esmorzar al còctel: la jornada completa al Sol

La versatilitat de les terrasses és, sens dubte, un dels seus punts forts. Des dels primers rajos de sol del matí, amb l’aroma del cafè que es barreja amb l’aire fresc, fins a les nits, amb l’ambient il·luminat per llums càlides i el so de les converses que s’allarguen.

A l’Anoia, les terrasses ens ofereixen un ventall d’opcions per a tots els gustos i moments del dia. Aquell esmorzar, de forquilla o no, que ens serveix per posar al dia les notícies del poble. El dinar lleuger amb una amanida fresca per combatre la calor, o aquelles tapes que es van repetint durant tota la tarda. Les terrasses són el punt neuràlgic on la gastronomia i la socialització.

Cinc terrasses a l’Anoia que has de visitar

A La Veu de l’Anoia et proposem cinc plans en cinc terrasses diferents de la nostra comarca, per gaudir de l’estiu com t’agradi més.

Braseria Tio Nelo

A la Braseria Tio Nelo, que ha tornat a reobrir en un dels llocs més coneguts de la comarca de l’Anoia, a La Pobla de Claramunt, hi trobaràs una acollidora terrassa ideal per a qualsevol moment del dia. La seva ombra i el seu entorn fresc, envoltat de natura i cuidat, et permetrà degustar les seves tapes, la seva brasa o fer un bon esmorzar de forquilla en un entorn agradable i relaxat. Els trobaràs a la C-224, km 6,6 i trucant al 93 339 13 49.

Crostó

Al bell mig d’Igualada, el restaurant Crostó ens regala un jardí exterior que et farà sentir lluny de l’estrès de la ciutat. La seva decoració i la seva barreja entre urbanitat i natura et permetran gaudir dels vespres en companyia d’amics o família. Disfruta de la seva coneguda i original carta de plats a la fresca del seu jardí. Els trobaràs al Carrer Sant Magí 58 d’Igualada a partir de les 20h (NO es fan reserves).

El Cafè de Jorba

El Cafè de Jorba, al costat de l’antiga N-II és un clàssic de la comarca que es reinventa per a que gaudeixis de l’estiu, amb una terrassa on poder sopar a la fresca o allargar les tardes en un entorn tranquil i relaxat. Els productes de les seves tapes i plats són de proximitat, i disfrutaràs dels productes del seu hort ecològic. Els trobaràs a la Plaça de la Font, a Jorba o trucant al 676 768 511.

Bar Manel

El Bar Manel és un espai ideal enmig de la ciutat d’Igualada per fer unes bones tapes tradicionals mentre degustes un excel·lent vi o cava de la seva carta, celebres un sopar amb el teu grup d’amics o esmorzes per actualitzar-te amb aquella amistat que fa dies que no veus. Els trobaràs a la Plaça Anselm Clavé, 4 d’Igualada.

Restaurant Torrecombelles

A prop de la frontera entre l’Anoia i la Segarra, a Sanaüja, el Restaurant Torrecombelles ofereix carta i menú basats en la cuina tradicional catalana. Ubicat en una masia del segle XIX, al restaurant Torrecombelles trobaràs una amplia varietat de plats realitzats amb productes de proximitat. Els trobaràs a la Carretera C-1412A de Calaf a Andorra, km 14, a Sanaüja.