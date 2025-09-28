28 de setembre de 2025

Cinc municipis de l’Anoia rebran una subvenció per pal·liar els efectes de la sequera


Camions cisterna. Imatge d'arxiu de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Aquesta setmana, l’Agència Catalana de l’Aigua ha anunciat la resolució de línia d’ajuts destinada al cofinançament del transport d’aigua en camions cisterna i l’execució d’obres d’emergència, amb una aportació d’1,8 MEUR. S’han atorgat un total de 62 ajuts, dels quals cinc a l’Anoia.

Més de seixanta-set mil euros a l’Anoia

En total, la suma de diners atorgats a la comarca de l’Anoia és de 67.780,98 euros; distribuïts de manera diferent a Pujalt, Sant Pere Sallavinera, Santa Margarida de Montbui, Orpí i els Hostalets de Pierola.

Amb aquests diners, es podrà cobrir els costos de transport d’aigua en camions cisterna a Sant Pere Sallavinera, Santa Margarida de Montbui i als Hostalets de Pierola, i es podrà executar una obra d’emergència a Pujalt i Orpí.

La distribució de subvencions, que oscil·len entre el 40 i el 95% del cost total elegible, en funció de la població censada, amb un límit de fins a 100.000 euros, ha estat 20 a les comarques de Barcelona, 18 a les de Tarragona, 15 a les de Lleida i 9 a les de Girona.

MunicipiTipus d’actuacióSubvenció atorgada
PujaltObra8.758,40 €
St. Pere SallavineraVehicle cisterna7.574,88 €
Sta. Margarida de MontbuiVehicle cisterna18.688,54 €
OrpíObra14.419,71 €
Els Hostalets de PierolaVehicle cisterna18.339,45 €
