Cinc detinguts relacionats amb els episodis violents de Piera

Els Mossos d’Esquadra han detingut cinc persones el 2 de juny en relació amb els episodis violents que van tenir lloc a Piera entre el 21 i el 24 de maig. Un dels detinguts és un menor al qual s’acusa d’intentar agredir amb una navalla una altra persona. Se li atribueix un delicte de lesions menys greus en grau de temptativa. Els altres quatre tenen 18, 19, 19 i 48 anys i se’ls acusa d’un delicte de lesions per agredir un jove de 18 anys. A més, s’investiga una dona de 45 anys per un delicte d’amenaces. Al seu torn, la víctima també ha estat denunciada per un delicte de lesions lleus. Al detingut de 48 anys i a un dels de 19 se’ls atribueix un segon delicte de lesions per agressions a dos menors d’un centre de la localitat.

Una primera discussió entre un menor tutelat i un altre jove que va acabar amb un intent d’agressió amb una navalla

Segons expliquen els Mossos, el 21 de maig, entre les set i les vuit del vespre, es van produir diversos incidents entre joves al parc del Gall Mullat de Piera. Va ser en el transcurs d’aquests fets quan un menor hauria intentat agredir amb una navalla una altra persona, tot i que no va arribar a causar-li lesions físiques. Després, segons fonts consultades coneixedores del cas, el noi va marxar de la zona. Aquest dilluns els Mossos d’Esquadra van detenir el noi per un delicte de lesions menys greus en grau de temptativa. El noi detingut, segons fonts policials consultades, no residia al centre ubicat a Piera. Fonts properes al cas han explicat a aquest setmanari que el menor ha estat internat en un centre amb fortes mesures restrictives.

Després del primer incident es va produir una agressió amb un objecte contundent a un jove tutelat

La reacció del grup de joves va ser la de cridar a més persones per anar al parc on s’havia produït el primer incident amb el menor. Allà, diverses persones van colpejar un altre jove tutelat de 18 anys, que segons les fonts consultades no havia estat implicat en la discussió prèvia, i que va patir una fractura nasal i altres contusions de diversa consideració. Per aquests fets, van quedar detinguts per un delicte de lesions quatre veïns de Piera de 48, 19, 19 i 18 anys. A més s’investiga una dona de 45 anys per un presumpte delicte d’amenaces. La víctima també ha estat denunciada per un delicte de lesions lleus.

L’endemà, dos menors d’un centre de Piera van arribar en tren a la població a les cinc de la tarda. En passar per la plaça del Gall Mullat, van ser increpats per un grup de joves. Els dos nois van marxar corrents cap al centre, però van ser interceptats i agredits per dues de les persones que els havien increpat, que també havien estat implicats en les agressions del dia anterior a un altre jove. En relació amb aquests fets, els agents han detingut les dues persones, de 48 i 19 anys, per un segon delicte de lesions.

Per tal d’evitar més enfrontaments entre els diferents grups, el mateix dia 22 de maig el cos de Mossos d’Esquadra va desplegar un ampli dispositiu amb l’objectiu d’assegurar la convivència i la seguretat a la població. En aquesta ocasió, no es van intervenir armes blanques entre els dos grups de joves enfrontats.

Encara sense detinguts per l’atac al centre

La matinada del 24 de maig, l’edifici del centre de menors va patir danys de diferent consideració després que un grup de persones hi llancés diferents objectes i es produís un foc. Aquests fets també són investigats pels Mossos, que encara no han realitzat cap detenció al respecte.