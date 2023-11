Cercabirres Tous: “Creiem que l’oci juvenil és molt important en els pobles petits”

Publicitat

El Cercabirres de Tous és un dels esdeveniments més esperats de la Festa Major de Sant Martí de Tous per al jovent. Des de 2018 un grup de joves del poble organitza amb moltes ganes i dedicació una nit de festa, disbauxa i familiaritat. Aquest any, amb el lema “Qui s’enganxa a la rodanxa? Molt poc seny i molta rauxa”, al voltant de 200 persones gaudiran d’un sopar popular, bona música i l’esperat cercabirres, durant la nit d’avui, divendres, 10 de novembre. Parlem amb Pau Santacana Cantarell (25 anys), Marc Panadés Bisbal (26 anys), Mireia Sànchez Carner (26 anys); tres dels organitzadors que aquest any han portat a terme el Cercabirres 2023.

“El Cercabirres és la celebració que esperem tot l’any. Ens ho passem molt bé organitzant-ho i durant el dia de l’esdeveniment”

Com i quan va néixer la vostra agrupació?

Cercabirres neix l’any 2018 a càrrec de la colla de grans de Tous, l’any passat (2022) ens passen el relleu i organitzem la Festa Major junts. Aquest any 2023 ja ho organitzem la nostra colla d’amics. Aquesta festa neix arran que no hi ha cap activitat enfocada per al jovent del poble. Així que a part de la fira, teatre i cinema, ball de faixes, sardanes, bitlles i moltes altres activitats durant el dia, divendres a la nit ens reunim al sindicat de Tous i fem un sopar. Després del sopar i acompanyats d’una batukada, fem una volta pel poble darrere un remolc tibat per un tractor tot bevent cervesa i aigua de València i fent activitats fins arribar al local municipal, l’Ateneu. On acaba la festa amb un grup de versions i PDs locals.

Així doncs, la vostra festa és una resposta al fet que sovint les festes majors no tenen espais per a l’oci o celebracions de caràcter més juvenil?

Com hem dit anteriorment, és així. Creiem que l’oci juvenil és molt important en els pobles petits ja que crea una comunitat amb tota la gent del poble i és quan ens retrobem amb els que viuen fora el poble durant l’any (els que estiuegen fora).

Quantes persones hi ha darrere perquè tot funcioni?

Aquest any som 10 membres. Amb els anys varien en funció de la disponibilitat i implicació de la colla.

Com us organitzeu?

La idea és que cadascú de nosaltres formem part d’una comissió: xarxes socials, comissió contractació grups i pd’s, disseny i merchan… etc. El mateix divendres, tots donem un cop de mà on sigui necessari perquè tot funcioni.

El vostre compte d’Instagram mai para, qui hi ha darrere? I dels dissenys de les samarretes i dessuadores?

Tenim una comissió molt forta de dissenyadors/es i gent potent darrere que té molt bon gust i els recursos i contactes per tirar-ho endavant. Més específicament hi ha una persona que ha estudiat disseny gràfic.

Teniu suport de l’Ajuntament o d’altres entitats?

Tenim el suport de l’Ajuntament pel que fa referència a contractació de grups i pd’s i per al lloguer de l’equip de so i sonorització del local municipal. Tot i així estem oberts a propostes i implicació d’altres associacions i gent del poble.

Quina previsió teniu de la Festa Major d’aquest any? Quanta gent “s’enganxa a la rodanxa”?

A una setmana vista teníem unes 170 persones apuntades al sopar, sense comptar-nos els 10 de l’organització i a la xaranga. Esperem ser unes 200 persones. Després del sopar, a les 23:00h quan comença la xaranga i arranquem amb la ruta pel poble, s’enganxa molta més gent del poble i dels afores.

Com serà la festa d’aquest 2023? Hi haurà novetats?

Tenim noves proves i com sempre més ganes i més il·lusió que mai. El vi d’aquest any és molt bo. A diferència d’altres anys, hem organitzat la compra d’entrades del sopar +

cartronet de cervesa a través de la web d’entradium, cosa que ens ha facilitat molt la feina a l’hora de tenir un control dels assistents.

De quins grups musicals podrem gaudir aquest any?

La xaranga que ens acompanyarà durant el recorregut amb el remolc són els Bandsonats, que ja són un fitxatge segur cada any. Un cop a l’Ateneu, cap a la 1 comença “La Prole Band”, un grup de versions de tot tipus. I finalment, tancara la festa PD Gambes, dos nois de la capital.

Les vostres festes s’han consolidat com el gran esdeveniment de la Festa Major de Tous entre els joves de tota la comarca. Què significa per a vosaltres?

Tot i no haver-lo creat nosaltres, és l’esdeveniment que esperem amb candeletes tot l’any. I la veritat és que ens ho passem molt bé organitzant-ho, però sobretot ho gaudim molt el dia de l’esdeveniment. El sopar es fa molt familiar, la majoria de gent és del poble, i veure com de bé s’ho passen i riuen plegats ens fa molt contents.

“Esperem que el Cercabirres no defalleixi mai i que sempre hi hagi algú al darrere disposat a organitzar la festa.”

Teniu marxandatge propi! La gent s’anima a comprar-lo?

Hi ha gent que fitxa cada any, i que inclús compra les dues peces de marxandatge que fem, samarreta i dessuadora. Estem contents perquè tot i fer 6 anys que es dissenya una samarreta i una dessuadora, la gent segueix comprant-la, i la veritat és que els de Tous som molt de Tous, i ens encanta portar-ho en alguna peça de roba!

Amb quant de temps prepareu les activitats de la Festa Major?

A l’estiu comencem a dir-nos que cal començar a moure cables, sobretot pel tema grup i pd’s. Durant els següents mesos ens relaxem una mica però anem pensant en possibles idees noves per fer a la festa. És durant el mes de setembre que ens comencem a reunir els divendres a l’Ateneu i anar decidint qui estarà a cada comissió i de què s’encarregarà cadascú.

Durant la resta de l’any, també feu activitats?

Malauradament ja no. Anys enrere havíem organitzat la festa major d’estiu, al setembre (és de les últimes de la comarca), fins que va anar defallint i a dia d’avui ja no es fa res per al jovent. És una llàstima en aquestes festes que si no hi ha un relleu assegurat s’acaben perdent, esperem que el Cercabirres no defalleixi mai i que sempre hi hagi algú al darrere disposat a organitzar la festa.

Què és el que més us agrada de la Cercabirres de Tous i de la Festa Major?

Com hem dit, organitzar la festa, i fer que sigui la nit en què la gent acabi més torrada de l’any. Durant aquesta nit de l’any tot s’hi val. Aquest any, a l’endemà del Cercabirres, la colla que ens va passar el relleu del Cercabirres organitza un concurs de paelles, i ens fa molta il·lusió poder participar-hi.

Un missatge per animar a la gent que vingui a la vostra festa?

No és per presumir però si no ho proves no saps què et perds. Convidem a tothom a venir i a portar a la seva colla, com més serem més barrils ens acabarem.

