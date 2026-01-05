Centenars de persones es concentren a Igualada en suport als voluntaris del refugi APAN

L’equip de voluntariat de l’Associació Protectora d’Animals de l’Anoia va organitzar una nova concentració dissabte, 3 de gener, a la plaça Cal Font d’Igualada. Al voltant de 200 persones van reunir-se per donar suport a les seves reivindicacions de manera pacífica.
Aquesta concentració es va convocar com a resultat de les accions empreses per la junta directiva del refugi, que va notificar l’expulsió de tots els voluntaris en un comunicat via WhatsApp la matinada del passat 25 de desembre.
Durant la mobilització a Igualada, els voluntaris van exposar la situació actual i van explicar novament quines eren, fins ara, les seves funcions dins l’associació: passejos dels gossos del refugi, socialització amb persones, gossos i varietat d’estímuls, acompanyament de gats i neteja dels seus espais, fer difusió activa a xarxes socials dels animals en adopció, intermediació amb les famílies adoptants, tasques de manteniment de les instal.lacions del refugi, entre moltes d’altres tasques.
En el comunicat del 25 de desembre, la directora actual de l’APAN, informa que dóna la benvinguda a una nova junta directiva, malgrat que no se n’han fet públics els noms. També explica que s’obriran noves places de voluntariat amb l’inici del 2026, la qual cosa implica que, des del 25 de desembre i fins l’arribada del nou equip de voluntariat, els animals no comptaran amb l’acompanyament habitual dels voluntaris que han tingut fins ara i, per tant, el seu benestar en sortirà perjudicat.
Els voluntaris defensen que el refugi compta amb molts animals amb necessitats especials per situació d’estrés, per manca de socialització, pors, traumes, malaltia, etc., unes necessitats que es poden veure greument alterades per la ruptura sobtada dels vincles estables que tenien fins ara amb el grup de voluntariat.
Durant la concentració del dissabte a Igualada, l’equip de voluntaris va llegir un manifest en el qual va defensar novament la seva posició en favor del benestar dels animals del refugi. Tanmateix, els voluntaris van exposar que demanen la readmissió de les persones expulsades, amb la condició expressa que l’actual direcció del refugi dimiteixi i s’obri la possibilitat d’acceptar noves candidatures alternatives.
A continuació, diversos adoptants d’animals del refugi van compartir el seu testimoni amb els assistents, amb la voluntat de mostrar el seu suport al voluntariat, elogiant la seva tasca.
Durant el transcurs de la concentració també es van recollir més de 300 signatures en suport de les peticions de l’equip de voluntaris.