CCOO desmenteix unes declaracions del president del Consell Comarcal de l’Anoia

Publicat a l'edició del periòdic del 27 de juny de 2025

Comissions Obreres Anoia.- Les CCOO volem desmentir les paraules pronunciades a la reunió del Ple del Consell Comarcal de l’Anoia del dia 16 de juny pel seu president, qui va afirmar que el nostre sindicat “comprenia la decisió” que ells havien pres sobre les Valoracions de Llocs de Treball (VLLT).Volem expressar que no només falten a la veritat, sinó que la nostra postura és totalment contrària a la del Consell Comarcal, qui ha decidit de forma unilateral no tirar endavant amb el procés de VLLT.

Segons ells, aquestes declaracions es van fer en el context d’una reunió per abordar temes interns de RRHH. Tampoc és cert, ja que la direcció del nostre sindicat va demanar aquesta reunió de cortesia per presentar el nou equip resultant del recent procés congressual, de la mateixa manera que ho fa amb altres institucions. Els temes a parlar són generals.

Però sobretot volem deixar palès que és mentida que la direcció de CCOO manifestés la seva comprensió davant un incompliment reiterat i descarat per part del Consell comarcal de l’acord signat l’any 2019 per realitzar la VLLT.

Tant és així que, farts d’intentar convèncer el Consell a les bones, i fins i tot posar a disposició els nostres recursos per endegar el procés de valoracions, finalment hem posat en mans dels nostres serveis jurídics aquest incompliment dels acords, per tal que s’inicïin les accions legals oportunes.

Trist final del president del Consell Comarcal, que acaba a mitjans del mes de juliol, després de dos anys de gestió inexistent.

Esperem que la nova Presidència del Consell Comarcal faci un canvi de rumb de 180 graus en les formes, en les actituds i en el compliment dels acords.