Carta a l’alcadessa de Vilanova del Camí

MERCÈ MITITIERI GARCIA.- Sra. Noemí Trucharte, soc Mercè Mititieri i voldria exposar-li el meu malestar i rebuig per la persona que ha tingut la idea de exposar les fotografies de les dones Fortes i Valentes en el local on han estat exposades, jo, una d’elles.

Em sembla un gran desencert el lloc, crec que les dones que hem patit, superat i d’altres no, doncs ja no hi són, mereixem un altre tracte i respecte. A més, exposades de cara al carrer, NO SOM MODELS. Som dones LLUITADORES envers la malaltia.

A vostè li agradaria estar mig nua en mig d’una sala on la gent gran fan el cafè tot jugant al dòmino o a cartes, xerrant i rient? On mentre juguen, si aixequen la vista, sols veuen dones mostrant la seva -meva- pell?

Crec que és una falta de respecte per totes les dones que hem patit un càncer de mama, no tot s’hi val Sra. Trucharte. Hi ha altres sales a Vilanova on podrien estar exposades les fotografies i que potser aniria a veure-les molta d’altra gent. A mes del valor i de ressò que s’hagués pogut fer de l’autor de les fotografies -Roger Velázquez, fotògraf reconegut en tot l’estat, a qui, que per cert (no és de Vilanova) és d’Igualada-, hauria estat molt més adient per la categoria de les seves fotografies.

Tot plegat em sembla que no han pensat massa en el valor de la mostra fotogràfica ni de les persones que hem viscut el càncer.

Pdta. Hi vam anar una colla el dia 19 tal com deia la Veu de l’Anoia i res de res. Allí no hi va aparèixer ningú. Ens agradaria que es retiressin les fotografies d’aquest local per la poca sensibilitat que heu tingut envers nosaltres. Signem 6 … i més que no ho han vist i ho exposo per l’estima que els tinc.