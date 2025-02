Can Titó renova la seva cara amb tres actuacions de millora

Esports Vilanova ha completat tres importants actuacions de millora als equipaments esportius de Can Titó durant el darrer trimestre del 2024, que ja estan plenament operatives. Les actuacions inclouen la renovació de les llums LED al camp de futbol, la nova sonorització al pavelló i la posada en marxa del primer mòdul de vestidors nous al camp de futbol.

Seguint amb el Pla d’Eficiència Energètica, el passat mes de desembre es van finalitzar les obres del canvi total de l’enllumenat del camp de futbol a làmpades led, més modernes, sostenibles i eficients, dotades d’un sistema de control remot d’encesa. L’actuació ha suposat una inversió de 33.314 € i ha anat a càrrec de l’empresa Applus Energy SL, que va dur a terme els treballs abans de les festes de Nadal.

Paral·lelament al poliesportiu Can Titó, el passat desembre, es va completar la sonorització. Una doble instal·lació de so més funcional i adaptat a les necessitats actuals que donarà servei a la zona de pista i també als espais complementaris i de vestidors. L’actuació és fruit d’un procés de participació ciutadana i suposarà una millora substancial i molt necessària per a les prestacions del servei, com per exemple avisos en cas d’emergència per a la seguretat dels usuaris.

La nova sonorització del camp de futbol, també es va tirar endavant l’any passat, igual que la posada en marxa del primer mòdul dels vestidors nous del camp. El passat octubre es va completar la 1a fase de les obres i l’edifici ja està en servei. Amb tot, s’estan resolent alguns acabats i ajustos, en la planta baixa, després que les pluges deixessin en evidència possibles deficiències.