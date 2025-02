Calçotada a casa? Tres recomanacions de l’Anoia per gaudir menjant

Estem en plena temporada de calçotades. Si et toca fer d’amfitrió/na per fer calçots, La Veu de l’Anoia et porta 3 recomanacions imprescindibles per gaudir d’una bona calçotada, ja sigui a la terrassa, el jardí, la vinya o la parcel·la. Descobreix tres espais de proximitat on abastir-te de tot allò imprescindible per a celebrar una trobada tan tradicional com divertida amb la família i els amics.

En una calçotada no hi poden faltar els calçots, ni la salsa, ni la brasa. A La Veu de l’Anoia et proposem que et facis el teu Calçotada Starter Pack amb tres botigues de proximitat i qualitat.

LA SALSA I L’APERITIU ELS CALÇOTS LA CARN A LA BRASA

Els millors calçots, a El Tiet d’Igualada

El Tiet és una aposta nova i segura per aconseguir uns calçots de primera, amb una gran qualitat i el sabor característic per començar la teva calçotada com cal. Els trobaràs a l’Avinguda Dr. Pasteur, 6 d’Igualada. El seu telèfon per a comandes és el 634 287 426.

Fruits secs Termens – Aperitius Catalans, a Piera, des de les ametlles per a la salsa, al teu aperitiu mentre es fan els calçots

A , trobaràs una amplíssima gama de productes de la màxima qualitat. Necessites ametlles per fer la salsa dels calçots? A Fruits secs Termens, les tenen. Vols muntar un aperitiu llarg per amenitzar l’espera mentre es fan els calçots i la carn a la brasa? També trobaràs el que busques. Tenen i els pots trobar al Carrer de l’Illa, 30, a Piera.

Per a la carn a la brasa, confia en Cal Corona d’Igualada

Què seria d’una calçotada sense la seva segona part, on la brasa és la protagonista? A la carnisseria trobaràs un complet assortit de carns entre les quals escollir, sempre amb la màxima qualitat. Des del 1922, Cal Corona és sinònim de qualitat i confiança. Els trobaràs a l’Avinguda Barcelona, 38 d’Igualada. Els pots trucar al 93 804 61 52.