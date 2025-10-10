El conte de mai acabar: un bus de la Hispano s’avaria al Bruc i deixa tirats uns seixanta usuaris

Nou capítol dels problemes amb la línia de bus entre Igualada i Barcelona. Un bus de la Hispano que avançava cap a la capital catalana ha patit una avaria al Bruc, fent impossible continuar el viatge.
Segons han explicat diversos usuaris a La Veu de l’Anoia, 30 minuts després, han continuat el camí cap a Barcelona en un altre vehicle.
Primera gran avaria del curs després d’un estiu de queixes
Aquest estiu, les queixes pel servei de l’empresa Hispano Igualadina – Monbus han continuat, especialment en relació a la calor que han hagut de soportar, amb sistemes d’aire acondicionat deficitaris, molts usuaris.