A Bahrain, la fortalesa de Qal’at al-Bahrain i la Mesquita Al-Fateh conformen una esplèndida passarel·la entre passat i present

Situada al nord-est de l’Illa de Bahrain, Manama és el principal centre urbà del país i és mostra com a una ciutat dinàmica que combina les desmesurades modernitats dels Emirats amb una pròspera història cultural, essent-li summament favorable la seva posició estratègica entre l’Orient Mitjà i l’Àsia, a més de veure’s bellament embolcallada per les aigües del Golf Pèrsic i connectada amb altres destins mitjançant uns formidables ponts que semblen teixir la ciutat amb el mar.
Amb una història, d’uns quatre mil·lennis, que abraça el vibrant protagonisme comercial de la civilització Dilmun i successives petjades d’altres pobles (perses, portuguesos i britànics) s’han perpetuat l’existència de diferents arquitectures que es comparteixen amb la modernitat d’uns descomunals gratacels. Avui, des dels barris més antics fins als de nova creació, la població és majoritàriament musulmana, si bé predominen altres grups humans (cristians, hindús o jueus) donant vida a un paisatge humà d’una plural espiritualitat.
La fortalesa de Qal’at Al-Bahrain
En un altre orientació, i ubicada ben bé a l’extrem nord de Bahrain, a un pas de la ciutat moderna de Muharraq; Qal’at al-Bahrain va ser la capital d’una civilització (Dilmun) de més de dos mil·lennis d’història, en tant que un actiu centre comercial estretament connectat amb pobles veïns. I, és aquí, que per la seva importància històrica i arqueològica, tot el terreny que conforma la vella fortalesa de Qal’at al-Bahrain ha estat nomenat per la UNESCO, Patrimoni de la Humanitat.
Un passeig pausat per aquest recinte fortificat t’apropa a una construcció defensiva del 2300 al 1800 a. de C.; extraordinàriament reforçada al segle XVI, arran de la colonització portuguesa; i, oportunament restaurada a l’actualitat, concedint-li les dependències d’un museu i un centre d’interpretació del passat.
Pas a pas, et situes davant d’un emplaçament, localitzat, sobre un túmul artificial resultant de diferents estrats poblacionals establerts amb el pas del temps. De seguida et serà fàcil de recrear-te en l’imaginari d’alguns dels espais habitats sobre carrers ben dibuixats, a més d’un històric palau ubicat al centre del veïnatge i envoltat per alguns temples. A l’entorn, l’efecte visual que provoquen uns sòlids i gruixuts murs defensius et serà inequívocament impactant , sobretot si es té en compte el rerefons militar de l’indret.
Alhora, cal subratllar que en diferents fases d’excavació han estat descoberts tota mena d’artefactes pertanyents, especialment, a l’etapa expansiva d’Alexandre el Gran, i també d’altres pobles àrabs; guanyant vàlua unes troballes que inclouen des d’unes ancestrals tauletes cuneïformes fins a nombroses peces de ceràmica i joies d’una laboriosa bijuteria; tot plegat un preuat llegat de la importància comercial i colonial de la històrica Bahrain.
La Mesquita Al-Fateh
D’una banda, la monumental Mesquita Al-Fateh se’t presenta com a un dels santuaris musulmans més grans del món, àdhuc un dels majors reclams de l’espiritualitat del país; essent una completa combinació de materials de luxe procedents de diferents països europeus amb tècniques constructives de la més rabiosa contemporaneïtat.
De primer, i de fora estant, la Mesquita té l’aparença d’un temple d’altres èpoques però vestit de modernitat; mostrant la vella fesomia d’una majestuosa cúpula de fibra de vidre sensualment enlairada cap al cel, i bordejada a dreta i esquerra per dos minarets que realment escalen el firmament. Al seu interior, se sumen a una fantàstica experiència visual els seus grans vitralls que tamisen els raigs del sol, tot dibuixant un mosaic pictòric de llums i ombres que segons els diferents moments del dia semblen ballar silenciosament damunt les figures dels fidels convocats hora rere hora. Endemés, de ben a prop, et resultarà admirable la contemplació del marbre reflectant que entapissa el terra i les parets del recinte sacre; mentre que unes sòlides portalades amaguen o t’apropen a enigmàtics senyals d’altres temps.
Tanmateix, el que et resultarà realment espectacular, al bell mig del temple, és l’impressionant canelobre que s’alça com a un autèntic cor de llum, alhora envoltat de làmpades de cristall que projecten una resplendor càlida i gairebé màgica. En el seu conjunt, impregnada dels valors estètics propis del món islàmic, la mesquita fa gala d’una harmoniosa simetria arquitectònica, lluint unes belles cal·ligrafies estampades a les parets que, a més de decorar et conviden a conèixer la perdurable devoció espiritual d’un poble.
Tanmateix, dins d’aquest espai eminentment religiós sorprenen les dependències que alberguen, des de l’any 2006, la Biblioteca Nacional de Bahrain; un veritable tresor del saber que guarda el culte intel·lectual d’un extens volum de llibres, alguns, unes autèntiques peces de l’antiguitat amb validades ensenyances, com és el cas del savi llegat de Mahoma (Hadiz).