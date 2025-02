Àuria i l’ajuntament de Masquefa instauren un punt d’atenció per la inserció laboral

El Servei d’Inserció Especialitzat d’Àuria ha creat un nou punt d’atenció a persones amb discapacitat i persones amb problemàtica derivada de la salut mental a l’Anoia Sud, concretament aquest punt s’ubica al municipi de Masquefa i compta amb el suport de l’Ajuntament. El nou punt es desenvolupa gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya mitjançant les subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció.

El punt SIOAS a l’Anoia Sud neix després d’una anàlisi profunda de les dades de les persones usuàries del SIE, en les que Àuria extreu que el 2,5% de la població atesa procedeix d’aquesta zona geogràfica sumant-se a les necessitats detectades per l’equip tècnic del municipi. Gràcies a aquest acord de col·laboració, tres tècnics del servei d’inserció operen a Masquefa i a les poblacions veïnes, Vallbona, Piera, Cabrera o Els Hostalets de Pierola amb la cessió per part del consistori d’aquest nou espai d’atenció de proximitat. El programa formatiu d’aquest servei contempla continguts per la millora de les competències tècniques i transversals i personals que garanteixin una inserció laboral plena, amb pràctiques no laborals a l’empresa ordinària d’acord amb una atenció individualitzada segons les necessitats de les persones beneficiàries.

Aquest servei integra les figures tècniques de dues orientadores per donar suport a les persones, i un prospector per l’acció d’ intermediació laboral a disposició de les empreses, amb l’objectiu de trobar l’encaix entre les necessitats de les dues figures protagonistes: la persona, en cerca de feina, i les vacants a cobrir per part d’empreses de diferents sectors.